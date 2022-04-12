Нацрада включила до списку зрадників 13 медійників

Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК та ГО "Рух ЧЕСНО" внесли до Реєстру державних зрадників перші 100 осіб. Серед них 73 політики, 13 представників правоохоронних органів, 13 медійників і один суддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Facebook .

З представників медіасфери до реєстру внесено:

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