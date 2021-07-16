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Нацсовет проверит "Интер" из-за трансляции ряда советских фильмов

Автор: РБК-Украина

Национальный совет назначил проверку телеканала "Интер". Регулятор зафиксировал демонстрацию фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Всего за период с 28 июня по 11 июля было зафиксировано трансляцию 11 советских фильмов: "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Огарева, 6", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Собачье сердце", "Маленькая Вера", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Гараж" и "Служебный роман".

"Среди их участников (актеров, режиссеров и тому подобное) являются лица, которые на государственном уровне признаны такими, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении регулятора.

Это означает, что трансляция этих фильмов запрещена согласно законодательству.

"По решению Национального совета деятельность ЧАО "Телеканал "Интер" будет проверена в период с 30 июля по 13 августа. Для проведения проверки вещатель должен предоставить регулятору определенные решением документы и материалы", - говорится в сообщении.

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Национальный совет по телевидению и радиовещаниюНацсовет