Нацрада перевірить "Інтер" через трансляцію низки радянських фільмів

Усього за період із 28 червня по 11 липня було зафіксовано трансляцію 11 радянських фільмів: "Карнавал", "Пірати ХХ століття", "Огарьова, 6", "Сім наречених єфрейтора Збруєва", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить", "Собаче серце", "Маленька Віра", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", "Гараж" і "Службовий роман".

"Серед їх учасників (акторів, режисерів тощо) є особи, яких на державному рівні визнано такими, що створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні регулятора.

Це означає, що трансляція цих фільмів заборонена згідно законодавства.

"За рішенням Національної ради діяльність ПрАТ "Телеканал "Інтер" буде перевірено у період із 30 липня по 13 серпня. Для проведення перевірки мовник повинен надати регуляторові визначені рішенням документи і матеріали", - йдеться в повідомленні.