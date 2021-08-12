Нацсовет снова проверит "Интер" из-за трансляции фильмов с российскими актерами

Нарушения вывили в эфирах в конце июля и начале августа этого года. В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:

"Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;

"Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;

"Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;

"По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова;

"Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.

Телеканалу назначили проверку, которую проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматриваться на заседании.

Это уже третья проверка, назначенная телеканалу "Интер" за подобные нарушения.

"Телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины", - отмечают в Нацсовете.