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Нацсовет снова проверит "Интер" из-за трансляции фильмов с российскими актерами

Автор: РБК-Украина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "Интер". Регулятор зафиксировал трансляцию фильмов с российскими актерами, входящими в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Нарушения вывили в эфирах в конце июля и начале августа этого года. В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:

  • "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;
  • "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;
  • "Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;
  • "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова;
  • "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.

Телеканалу назначили проверку, которую проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматриваться на заседании.

Это уже третья проверка, назначенная телеканалу "Интер" за подобные нарушения.

"Телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины", - отмечают в Нацсовете.

Ранее сообщалось, что Нацсовет проверит "Интер" за трансляцию ряда советских фильмов.

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию