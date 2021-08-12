Нацрада знову перевірить "Інтер" через трансляцію фільмів з російськими акторами

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначела перевірку телеканалу "Інтер". Регулятор зафіксував трансляцію фільмів з російськими акторами, що входять до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.
Порушення вивили у ефірах наприкінці липня та на початку серпня цього року. В ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:
Телеканалу призначили перевірку, яку проведуть в період із 30 серпня по 10 вересня. Мовник має надіслати до 2 вересня на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуться на засіданні.
Це вже третя перевірка, що призначена телеканалові "Інтер" за подібні порушення.
"Телеканал не реагує на рішення регулятора й далі ігнорує чинне законодавство України", - наголошують у Нацраді.
Раніше повідомлялося, що Нацрада перевірить "Інтер" через трансляцію низки радянських фільмів.