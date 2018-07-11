Нацсовет продлил лицензии 24-м украинским телеканалам

Новости Общество 11.07.2018 - 17:17
Иллюстративное фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)
Иллюстративное фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

В том числе Нацсовет продлил лицензию телеканалу "Интер"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии 24 украинским общенациональным телеканалам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нацсовет принял решение по переоформлению и продлению срока действия цифровых лицензий общенациональным телеканалам.

Так, на заседании Национальный совет пришел к выводу, что деятельность 24-х компаний отвечает требованиям, необходимым для получения цифровой лицензии на многоканальное общенациональное вещание.

Сообщается, что в цифровом стандарте смогут сказать и дальше такие телеканалы:

  •  "ТК "Интер";
  • "ТРК "Украина ", город Мариуполь Донецкой области;
  • "ТРК "Студия 1 + 1", город Киев;
  •  "ТС "Служба информации", город Киев;
  • "ТРО "Мульти Медиа Сервис", город Киев;
  • "МК ТРК" (ICTV), город Киев;
  • "ТРК "Кино ТВ", город Киев;
  • "Музыкальное телевидение", город Киев;
  • "ТРК "Украина ", город Мариуполь Донецкой области;
  • "ТК "СТБ", город Киев;
  • "Телекомпания "ТЕТ", город Киев;
  • "Телеканал "К2", город Киев;
  • "Новый канал", город Киев;
  • "Телеодин", город Киев;
  • "ТРК "НБМ", город Киев;
  • "ТК "МЕГА", город Киев ;
  • "ТРК "Музыка ТВ", город Киев;
  • "Тотвельд", город Киев;
  • "ТРК "Украина", город Мариуполь Донецкой области.

Отметим, что лицензии будут действовать семь лет.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания анализировал эфир телеканала "Интер" за 9 мая 2018 года на нарушения законодательства. 

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Теги:  Нацсовет,  телеканалы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС