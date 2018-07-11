Нацсовет продлил лицензии 24-м украинским телеканалам

В том числе Нацсовет продлил лицензию телеканалу "Интер"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии 24 украинским общенациональным телеканалам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нацсовет принял решение по переоформлению и продлению срока действия цифровых лицензий общенациональным телеканалам.

Так, на заседании Национальный совет пришел к выводу, что деятельность 24-х компаний отвечает требованиям, необходимым для получения цифровой лицензии на многоканальное общенациональное вещание.

Сообщается, что в цифровом стандарте смогут сказать и дальше такие телеканалы:

"ТК "Интер";

"ТРК "Украина ", город Мариуполь Донецкой области;

"ТРК "Студия 1 + 1", город Киев;

"ТС "Служба информации", город Киев;

"ТРО "Мульти Медиа Сервис", город Киев;

"МК ТРК" (ICTV), город Киев;

"ТРК "Кино ТВ", город Киев;

"Музыкальное телевидение", город Киев;

"ТРК "Украина ", город Мариуполь Донецкой области;

"ТК "СТБ", город Киев;

"Телекомпания "ТЕТ", город Киев;

"Телеканал "К2", город Киев;

"Новый канал", город Киев;

"Телеодин", город Киев;

"ТРК "НБМ", город Киев;

"ТК "МЕГА", город Киев ;

"ТРК "Музыка ТВ", город Киев;

"Тотвельд", город Киев;

"ТРК "Украина", город Мариуполь Донецкой области.

Отметим, что лицензии будут действовать семь лет.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания анализировал эфир телеканала "Интер" за 9 мая 2018 года на нарушения законодательства.