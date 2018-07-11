Нацсовет продлил лицензии 24-м украинским телеканалам
В том числе Нацсовет продлил лицензию телеканалу "Интер"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии 24 украинским общенациональным телеканалам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нацсовет принял решение по переоформлению и продлению срока действия цифровых лицензий общенациональным телеканалам.
Так, на заседании Национальный совет пришел к выводу, что деятельность 24-х компаний отвечает требованиям, необходимым для получения цифровой лицензии на многоканальное общенациональное вещание.
Сообщается, что в цифровом стандарте смогут сказать и дальше такие телеканалы:
- "ТК "Интер";
- "ТРК "Украина ", город Мариуполь Донецкой области;
- "ТРК "Студия 1 + 1", город Киев;
- "ТС "Служба информации", город Киев;
- "ТРО "Мульти Медиа Сервис", город Киев;
- "МК ТРК" (ICTV), город Киев;
- "ТРК "Кино ТВ", город Киев;
- "Музыкальное телевидение", город Киев;
- "ТРК "Украина ", город Мариуполь Донецкой области;
- "ТК "СТБ", город Киев;
- "Телекомпания "ТЕТ", город Киев;
- "Телеканал "К2", город Киев;
- "Новый канал", город Киев;
- "Телеодин", город Киев;
- "ТРК "НБМ", город Киев;
- "ТК "МЕГА", город Киев ;
- "ТРК "Музыка ТВ", город Киев;
- "Тотвельд", город Киев;
- "ТРК "Украина", город Мариуполь Донецкой области.
Отметим, что лицензии будут действовать семь лет.
Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания анализировал эфир телеканала "Интер" за 9 мая 2018 года на нарушения законодательства.