Нацрада продовжила ліцензії 24-м українським телеканалам
У тому числі Нацрада продовжила ліцензію телеканалу "Інтер"
Національний рада з питань телебачення і радіомовлення продовжила ліцензії 24 українським загальнонаціональним телеканалам. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Нацрада ухвалила рішення щодо переоформлення та продовження строку дії цифрових ліцензій загальнонаціональним телеканалам.
Так, на засіданні Національна рада прийшла до висновку, що діяльність 24-х компаній відповідає вимогам, необхідним для отримання цифрової ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне мовлення.
Повідомляється, що в цифровому стандарті зможуть сказати і далі такі телеканали:
- "ТК "Інтер";
- "ТРК "Україна ", місто Маріуполь Донецької області;
- "ТРК "Студія 1 + 1", місто Київ;
- "ТС "Служба інформації", місто Київ;
- "ТРО "Мульті Медіа Сервіс", місто Київ;
- "МК ТРК" (ICTV), місто Київ;
- "ТРК "Кіно ТВ", місто Київ;
- "Музичне телебачення", місто Київ;
- "ТРК "Україна ", місто Маріуполь Донецької області;
- "ТК "СТБ", місто Київ;
- "Телекомпанія "ТЕТ", місто Київ;
- "Телеканал "К2", місто Київ;
- "Новий канал", місто Київ;
- "Телеодин", місто Київ;
- "ТРК "НБМ", місто Київ;
- "ТК "МЕГА", місто Київ ;
- "ТРК "Музика ТВ", місто Київ;
- "Тотвельд", місто Київ;
- "ТРК "Україна", місто Маріуполь Донецької області.
Зазначимо, що ліцензії будуть діяти сім років.
Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення аналізувала ефір телеканалу "Інтер" за 9 травня 2018 року на порушення законодавства.