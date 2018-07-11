Нацрада продовжила ліцензії 24-м українським телеканалам

Новини Суспільство 11.07.2018 - 17:17
Ілюстративне фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)
Ілюстративне фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У тому числі Нацрада продовжила ліцензію телеканалу "Інтер"

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення продовжила ліцензії 24 українським загальнонаціональним телеканалам. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Нацрада ухвалила рішення щодо переоформлення та продовження строку дії цифрових ліцензій загальнонаціональним телеканалам.

Так, на засіданні Національна рада прийшла до висновку, що діяльність 24-х компаній відповідає вимогам, необхідним для отримання цифрової ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне мовлення.

Повідомляється, що в цифровому стандарті зможуть сказати і далі такі телеканали:

  • "ТК "Інтер";
  • "ТРК "Україна ", місто Маріуполь Донецької області;
  • "ТРК "Студія 1 + 1", місто Київ;
  • "ТС "Служба інформації", місто Київ;
  • "ТРО "Мульті Медіа Сервіс", місто Київ;
  • "МК ТРК" (ICTV), місто Київ;
  • "ТРК "Кіно ТВ", місто Київ;
  • "Музичне телебачення", місто Київ;
  • "ТРК "Україна ", місто Маріуполь Донецької області;
  • "ТК "СТБ", місто Київ;
  • "Телекомпанія "ТЕТ", місто Київ;
  • "Телеканал "К2", місто Київ;
  • "Новий канал", місто Київ;
  • "Телеодин", місто Київ;
  • "ТРК "НБМ", місто Київ;
  • "ТК "МЕГА", місто Київ ;
  • "ТРК "Музика ТВ", місто Київ;
  • "Тотвельд", місто Київ;
  • "ТРК "Україна", місто Маріуполь Донецької області.

Зазначимо, що ліцензії будуть діяти сім років.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення аналізувала ефір телеканалу "Інтер" за 9 травня 2018 року на порушення законодавства.

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