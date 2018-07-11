Нацрада продовжила ліцензії 24-м українським телеканалам

У тому числі Нацрада продовжила ліцензію телеканалу "Інтер"

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення продовжила ліцензії 24 українським загальнонаціональним телеканалам. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Нацрада ухвалила рішення щодо переоформлення та продовження строку дії цифрових ліцензій загальнонаціональним телеканалам.

Так, на засіданні Національна рада прийшла до висновку, що діяльність 24-х компаній відповідає вимогам, необхідним для отримання цифрової ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне мовлення.

Повідомляється, що в цифровому стандарті зможуть сказати і далі такі телеканали:

"ТК "Інтер";

"ТРК "Україна ", місто Маріуполь Донецької області;

"ТРК "Студія 1 + 1", місто Київ;

"ТС "Служба інформації", місто Київ;

"ТРО "Мульті Медіа Сервіс", місто Київ;

"МК ТРК" (ICTV), місто Київ;

"ТРК "Кіно ТВ", місто Київ;

"Музичне телебачення", місто Київ;

"ТРК "Україна ", місто Маріуполь Донецької області;

"ТК "СТБ", місто Київ;

"Телекомпанія "ТЕТ", місто Київ;

"Телеканал "К2", місто Київ;

"Новий канал", місто Київ;

"Телеодин", місто Київ;

"ТРК "НБМ", місто Київ;

"ТК "МЕГА", місто Київ ;

"ТРК "Музика ТВ", місто Київ;

"Тотвельд", місто Київ;

"ТРК "Україна", місто Маріуполь Донецької області.

Зазначимо, що ліцензії будуть діяти сім років.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення аналізувала ефір телеканалу "Інтер" за 9 травня 2018 року на порушення законодавства.