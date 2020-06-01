В Нацсовет антикорполитики могут привлечь иностранцев

В указе президента назвали имена возможных иностранных наблюдателей
В работе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики могут участвовать международные наблюдатели и консультанты. В указе президента назвали имена возможных иностранных наблюдателей.
Указ Владимира Зеленского опубликовали на сайте Офиса президента.
В работе Нацсовета могут участвовать такие международные наблюдатели и консультанты:
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Дэвид Бернстайн - ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине (по согласию),
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Гарт Уиллис - член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID) (по согласию),
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Назар Гром - специалист из законодательного процесса и антикоррупционной политики ПРООН в Украине (по согласию),
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Андрей Кухарук - эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) (по согласию),
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Эка Ткешелашвили - председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) (по согласию),
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Лоуренс Хелд - руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI) (по согласию),
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Стефани Холмс - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (по согласию).
Отметим, этот Нацсовет готовит и предлагает президенту предложения относительно антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ состояния противодействия коррупции, а также предлагает законопроекты.
Напомним, Зеленский утвердил состав Нацсовета антикоррупционной политики.
Автор: Анастасия Рокитна