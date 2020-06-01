У Нацраду антикорполітики можуть залучити іноземців

У роботі Національної ради з питань антикорупційної політики можуть брати участь міжнародні спостерігачі та консультанти. В указі президента назвали імена можливих іноземних спостерігачів.

Указ Володимира Зеленського опублікували на сайті Офісу президента.

У роботі Нацради можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:

Девід Бернстайн - провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні (за згодою),

- провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні (за згодою), Гарт Вілліс - член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (зa згодою),

- член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (зa згодою), Назар Гром - спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні (за згодою),

- спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні (за згодою), Андрій Кухарук - експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою),

- експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою), Ека Ткешелашвілі - голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) (за згодою),

- голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) (за згодою), Лоуренс Хелд - керівник проекту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI) (за згодою),

- керівник проекту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI) (за згодою), Стефані Холмс - начальник відділу з правоохоронних питань посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою).

Зазначимо, ця Нацрада готує та пропонує президенту пропозиції щодо антикорупційної стратегії, здійснює аналіз стану протидії корупції, а також пропонує законопроекти.

Нагадаємо, Зеленський затвердив склад Нацради антикорупційної політики