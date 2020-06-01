В Нацсовет антикорполитики могут привлечь иностранцев

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В указе президента назвали имена возможных иностранных наблюдателей

В работе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики могут участвовать международные наблюдатели и консультанты. В указе президента назвали имена возможных иностранных наблюдателей.

Указ Владимира Зеленского опубликовали на сайте Офиса президента.

В работе Нацсовета могут участвовать такие международные наблюдатели и консультанты:

Дэвид Бернстайн - ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине (по согласию),

- ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине (по согласию), Гарт Уиллис - член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID) (по согласию),

- член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID) (по согласию), Назар Гром - специалист из законодательного процесса и антикоррупционной политики ПРООН в Украине (по согласию),

- специалист из законодательного процесса и антикоррупционной политики ПРООН в Украине (по согласию), Андрей Кухарук - эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) (по согласию),

- эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) (по согласию), Эка Ткешелашвили - председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) (по согласию),

- председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) (по согласию), Лоуренс Хелд - руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI) (по согласию),

- руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI) (по согласию), Стефани Холмс - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (по согласию).

Отметим, этот Нацсовет готовит и предлагает президенту предложения относительно антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ состояния противодействия коррупции, а также предлагает законопроекты.

Напомним, Зеленский утвердил состав Нацсовета антикоррупционной политики.

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Автор: Анастасия Рокитна