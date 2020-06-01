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В Нацсовет антикорполитики могут привлечь иностранцев

Новости » Политика     01.06.2020 - 13:20
В Нацсовет антикорполитики могут привлечь иностранцев
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В указе президента назвали имена возможных иностранных наблюдателей

В работе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики могут участвовать международные наблюдатели и консультанты. В указе президента назвали имена возможных иностранных наблюдателей.

Указ Владимира Зеленского опубликовали на сайте Офиса президента.

В работе Нацсовета могут участвовать такие международные наблюдатели и консультанты:

  • Дэвид Бернстайн - ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине (по согласию),
  • Гарт Уиллис - член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID) (по согласию),
  • Назар Гром - специалист из законодательного процесса и антикоррупционной политики ПРООН в Украине (по согласию),
  • Андрей Кухарук - эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) (по согласию),
  • Эка Ткешелашвили - председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) (по согласию),
  • Лоуренс Хелд - руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI) (по согласию),
  • Стефани Холмс - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (по согласию).

Отметим, этот Нацсовет готовит и предлагает президенту предложения относительно антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ состояния противодействия коррупции, а также предлагает законопроекты.

Напомним, Зеленский утвердил состав Нацсовета антикоррупционной политики.

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Автор: Анастасия Рокитна

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