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У Нацраду антикорполітики можуть залучити іноземців

Новини » Політика     01.06.2020 - 13:20
У Нацраду антикорполітики можуть залучити іноземців
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

В указі президента назвали імена можливих іноземних спостерігачів

У роботі Національної ради з питань антикорупційної політики можуть брати участь міжнародні спостерігачі та консультанти. В указі президента назвали імена можливих іноземних спостерігачів.

Указ Володимира Зеленського опублікували на сайті Офісу президента.

У роботі Нацради можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:

  • Девід Бернстайн - провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні (за згодою),
  • Гарт Вілліс - член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (зa згодою),
  • Назар Гром - спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні (за згодою),
  • Андрій Кухарук - експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою),
  • Ека Ткешелашвілі - голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) (за згодою),
  • Лоуренс Хелд - керівник проекту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI) (за згодою),
  • Стефані Холмс - начальник відділу з правоохоронних питань посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою).

Зазначимо, ця Нацрада готує та пропонує президенту пропозиції щодо антикорупційної стратегії, здійснює аналіз стану протидії корупції, а також пропонує законопроекти.

Нагадаємо, Зеленський затвердив склад Нацради антикорупційної політики

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України НАБУ
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