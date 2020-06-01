У Нацраду антикорполітики можуть залучити іноземців
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
В указі президента назвали імена можливих іноземних спостерігачів
У роботі Національної ради з питань антикорупційної політики можуть брати участь міжнародні спостерігачі та консультанти. В указі президента назвали імена можливих іноземних спостерігачів.
Указ Володимира Зеленського опублікували на сайті Офісу президента.
У роботі Нацради можуть брати участь такі міжнародні спостерігачі та консультанти:
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Девід Бернстайн - провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні (за згодою),
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Гарт Вілліс - член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (зa згодою),
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Назар Гром - спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні (за згодою),
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Андрій Кухарук - експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (зa згодою),
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Ека Ткешелашвілі - голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) (за згодою),
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Лоуренс Хелд - керівник проекту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI) (за згодою),
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Стефані Холмс - начальник відділу з правоохоронних питань посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою).
Зазначимо, ця Нацрада готує та пропонує президенту пропозиції щодо антикорупційної стратегії, здійснює аналіз стану протидії корупції, а також пропонує законопроекти.
Нагадаємо, Зеленський затвердив склад Нацради антикорупційної політики
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Автор: Анастасия Рокитна