Нацсобрание Франции поддержало законопроект о реставрации сгоревшего Нотр-Дама

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. Об этом пишет LCP.

По данным телеканала, в первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.

Законопроект в том числе предполагает, что реставрация будет проведена за счет пожертвований. Тем, кто финансово участвовал в восстановлении собора, положены налоговые льготы. Законопроект был представлен на заседании правительства Франции в конце апреля.

Напомним, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

РБК-Украина писало, что собор Нотр-Дам де Пари практически спасли от разрушения. Все нестабильные части собора, в том числе декоративные элементы фасадов западной и северной частей и южную башню, стабилизировали.

Ранее сообщалось, что сумма пожертвований на реконструкцию за первые два дня после пожара собора Нотр-Дам де Пари достигла почти 1 млрд евро.