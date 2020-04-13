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Нацслужба здоровья не рекомендует вводить добровольное медицинское страхование

Новости » Медицина     13.04.2020 - 09:18
Нацслужба здоровья не рекомендует вводить добровольное медицинское страхование
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бизнес не может гарантировать стабильность отчислений налогов на медицину

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не советует переходить к системе добровольного медицинского страхования. Об этом заявила глава Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее интервью "Зеркалу недели".

Мовчан отметила, что бизнес не может гарантировать стабильность отчислений налогов на медицину.

"Сейчас медицинская отрасль в Украине финансируется из общей налоговой базы. В наших условиях - это идеальная ситуация. В частности для обеспечения стабильности объема средств, которые идут на здравоохранение. У предприятий же, если обязать их это делать, финансовые годы могут быть разными. И тогда финансирование системы здравоохранения тоже перестает быть стабильным. Поэтому мы бы не рекомендовали так поступать", - заявила Мовчан.

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