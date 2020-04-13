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Нацслужба здоров'я не рекомендує запроваджувати добровільне медичне страхування

Новини » Медицина     13.04.2020 - 09:18
Нацслужба здоров'я не рекомендує запроваджувати добровільне медичне страхування
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Бізнес не може гарантувати стабільність відрахувань податків на медицину

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) не радить переходити до системи добровільного медичного страхування. Про це заявила голова Національної служби здоров'я Оксана Мовчан повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

Мовчан зазначила, що бізнес не може гарантувати стабільність відрахувань податків на медицину.

"Нині медична галузь в Україні фінансується із загальної податкової бази. В наших умовах - це ідеальна ситуація. Зокрема для забезпечення стабільності обсягу коштів, які йдуть на охорону здоров'я. У підприємств же, якщо зобов'язати їх це робити, фінансові роки можуть бути різними. І тоді фінансування системи охорони здоров'я теж перестає бути стабільним. Тому ми не рекомендували б так чинити", - заявила Мовчан.

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