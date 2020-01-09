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Нацрада проверит телеканал "Прямой" за посягательство на честь президента

Новости » Политика     09.01.2020 - 16:19
Нацрада проверит телеканал "Прямой" за посягательство на честь президента
Фото: заседание Нацрады (nrada.gov.ua)

Нацрада по телерадиовещанию назначила внеплановую проверку телеканала

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканалу "Прямой" из-за слов ведущего, в которых якобы содержалось "посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что с жалобой на содержание передачи "ПоярковNEWS", которая вышла в эфире телеканала 27 декабря 2019 в 22:00, обратилась гражданка Касьяненко Я.К. По ее мнению, высказывания ведущего передачи Сергея Пояркова, прозвучавшие в эфире, являются "посягательством на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского и оскорбляют членов его семьи". Кроме того, на протяжении передачи употреблялась нецензурная брань.

Первый заместитель председателя Нацрады Ольга Герасимьюк убеждена, что регулятор должен подать сигнал индустрии, что он не будет закрывать глаза на одиозные случаи в эфире телерадиокомпаний.

В итоге пять членов Нацрады проголосовали за назначение проверки телеканала "Прямой", чтобы выяснить, соблюдает ли вещатель закон "О телевидении и радиовещании" и закон "О защите общественной морали".

Напомним, 26 сентября Нацрада отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

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