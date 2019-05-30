В оккупированном Крыму и РФ по политическим мотивам преследуют 115 украинцев

В России и на территории аннексированного Крыма по политическим мотивам преследуют 115 украинцев. Об этом сообщила правозащитница Мария Томак, передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свободу.

"Из этих 115 граждан Украины - 63 являются крымскими татарами, 38 из 115 уже осуждены, остальные находятся на этапе досудебного следствия", - сообщила Томак, уточнив, что речь идет о тех гражданах Украины, которые содержатся в СИЗО или в колониях.

Напомним, в аннексированном Крыму российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву. Ей инкриминируют "демонстрацию запрещенной символики", что предусматривает административный арест. Адвокат сообщил, что российские силовики везут Зудиеву в Симферополь. Публичных комментариев российских силовых ведомств по задержанию нет.

Добавим, 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.