Нацрада оголосила попередження "Громадському"

Ілюстративне фото (nrada.gov.ua)

Попередження оголошене через недотримання правил мовлення у дні пам’яті та жалоби

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження "Громадському телебаченню" через недотримання правил мовлення у дні пам’яті та жалоби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу регулятора.

Відповідне рішення було прийнято за результатами позапланової перевірки.

"За результатами позапланової перевірки рішенням Національної ради 1 листопада до ГО "Громадське телебачення" м. Київ (супутникове мовлення, логотип "hromadske") застосовано санкцію оголошення попередження через невиконання нею Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті", - зазначили у регуляторі.

Вказано, що позапланову перевірку телеканалу Нацрада призначила 27 вересня 2018 року, врахувавши результати моніторингу за 5 вересня - День пам’яті - 100 років із дня початку "червоного терору" - злочинної репресивної політики комуністичного режиму.

Відомство у процесі перевірки отримало інформацію про те, що у цей день інформація про День пам’яті в ефірі мовника була відсутня до 07.07, хоча має поширюватися не менше одного разу на дві години ефірного часу.

Так, Нацрада оголосила компанії попередження і вчергове закликала мовників не порушувати Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті й керуватися ними при плануванні програм і передач.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новости 24 години") у зв'язку з ненаданням інформації про зміни в структурі власності.

Як писало РБК-Україна раніше, у Нацраді повідомили, що частка української мови на регіональних і супутникових українських телеканалах становить понад 75%. При цьому серед телеканалів з найменшим обсягом фактичної частки української мови - "Третій цифровий" (ТОВ "Телеконект", Одеська область, 35%), "Думская.TV" (ТОВ "ТРК "Моя Одеса", Одеська область, 38%), "Південна хвиля" (ТОВ "ТРК "Південна хвиля-ТВ", Одеська область, 43%).