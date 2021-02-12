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Нацрада через суд попытается аннулировать лицензию телеканала ZIK

Автор: РБК-Украина

Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания попытается аннулировать лицензию телеканала ZIK. С соответствующим иском она намерена пойти в суд.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

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Сообщается, что сегодня рассмотрели результаты трех проверок ZIK, которые подтвердили, что в эфире звучали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганда во время анонса телемарафона "Реванш соросятни". Каналу назначили более 340 000 гривен штрафа. А в связи с отказом от проведения еще двух проверок принято решение обратиться в суд за аннулированием лицензии.

Также сообщается, что одна из проверок касалась трансляции в октябре 2020 года встречи нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Но Нацрада не смогла осуществить ее, поскольку телеканал не предоставил копии сетки вещания с распределением передач.

https://news.rbc.ua/rus/politics/verhovnyy-sud-prinyal-isk-sanktsiyam-protiv-1613068822.html

Напомним, ZIK, NewsOne и "112 Украина" были отключены телеэфира решением СНБО Украины за российскую пропаганду. Верховный суд будет рассматривать иск против президента Владимира Зеленского о санкциях к телеканалам.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что с закрытием этих каналов якобы началась деоккупация Крыма и Донбасса.

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