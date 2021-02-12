Нацрада через суд спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK. З відповідним позовом вона має намір піти в суд.

Повідомляється, що сьогодні розглянули результати трьох перевірок ZIK, які підтвердили, що в ефірі звучали заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганда під час анонсу телемарафону "Реванш соросятні". Каналу призначили понад 340 000 гривень штрафу. А у зв'язку з відмовою від проведення ще двох перевірок прийнято рішення звернутися в суд за анулюванням ліцензії.

Також повідомляється, що одна з перевірок стосувалась трансляції в жовтні 2020 року після зустрічі нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві. Але Нацрада не змогла здійснити її, оскільки телеканал не надав копії сітки мовлення з розподілом передач.