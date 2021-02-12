RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нацрада через суд спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK

Автор: РБК-Україна

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK. З відповідним позовом вона має намір піти в суд.

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Популярні новини
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро 10 лютого 2021
На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко 10 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021
Зеленський поїхав на передову з послами G7 11 лютого 2021
Лукашенко оголосив референдум на початку 2022. На нього винесуть нову конституцію 11 лютого 2021
Зеленський про санкції проти каналів Козака: ми закривали їх канали, а не наші 11 лютого 2021
Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі 11 лютого 2021
Корупція та вплив олігархів: головне з доповіді Європарламенту щодо України 11 лютого 2021
Підготовка до держзради: Офіс генпрокурора розповів про справи Козака і Медведчука 11 лютого 2021

Повідомляється, що сьогодні розглянули результати трьох перевірок ZIK, які підтвердили, що в ефірі звучали заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганда під час анонсу телемарафону "Реванш соросятні". Каналу призначили понад 340 000 гривень штрафу. А у зв'язку з відмовою від проведення ще двох перевірок прийнято рішення звернутися в суд за анулюванням ліцензії.

Також повідомляється, що одна з перевірок стосувалась трансляції в жовтні 2020 року після зустрічі нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві. Але Нацрада не змогла здійснити її, оскільки телеканал не надав копії сітки мовлення з розподілом передач.

Нагадаємо, ZIK, NewsOne і "112 Україна" були відключені від телеефіру рішенням РНБО України за російську пропаганду. Верховний суд розглядатиме позов проти президента Володимира Зеленського про санкції до телеканалів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що із закриттям цих каналів нібито почалася деокупація Криму і Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України телеканалылицензия
Читайте також
Зеленський про санкції проти каналів Козака: ми закривали їх канали, а не наші
Прогноз погоди