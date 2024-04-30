У поліції розповіли, чи затримуватимуть порушників комендантської години на Великдень

Фото: у Нацполіції розповіли, чи затримуватимуть порушників комендантської години на Великдень (Getty Images)

На Великдень, як і в інші дні, в Україні діятиме комендантська година. Поліція слідкуватиме за дотриманням правил та проводити профілактичні бесіди з порушниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва в ефірі телемарафону

"Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звісно, десь будемо ставитися з порозумінням, буде роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди", - сказав Ахрамєєв. При цьому він зазначив, що сподівається на свідомість громадян, щоб вони "не створювали додаткову роботу для поліції".