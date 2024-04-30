В полиции рассказали, будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху
На Пасху, как и в другие дни, в Украине будет действовать комендантский час. Полиция будет следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева в эфире телемарафона.
"Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будет разъяснять, проводить профилактические беседы", - сказал Ахрамеев.
При этом он отметил, что надеется на сознательность граждан, чтобы они "не создавали дополнительную работу для полиции".
Пасха в Украине
В Украине в этом году Пасху отметят 5 мая. Однако из-за войны в Украине будут действовать некоторые ограничения, в частности они касаются комендантского часа.
К тому же, в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о том, что Россия может готовить ракетные провокации во время Пасхальных праздников.
О том, какие ограничения будут действовать на Пасху, - читайте в материале РБК-Украина.
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