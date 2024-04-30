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В полиции рассказали, будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху

Украина, Вторник 30 апреля 2024 20:35
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В полиции рассказали, будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху Фото: в Нацполиции рассказали, задерживают ли нарушителей комендантского часа на Пасху (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Пасху, как и в другие дни, в Украине будет действовать комендантский час. Полиция будет следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева в эфире телемарафона.

"Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будет разъяснять, проводить профилактические беседы", - сказал Ахрамеев.

При этом он отметил, что надеется на сознательность граждан, чтобы они "не создавали дополнительную работу для полиции".

Пасха в Украине

В Украине в этом году Пасху отметят 5 мая. Однако из-за войны в Украине будут действовать некоторые ограничения, в частности они касаются комендантского часа.

К тому же, в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о том, что Россия может готовить ракетные провокации во время Пасхальных праздников.

О том, какие ограничения будут действовать на Пасху, - читайте в материале РБК-Украина.

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Пасха Комендантский час
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