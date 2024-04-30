В полиции рассказали, будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху

Фото: в Нацполиции рассказали, задерживают ли нарушителей комендантского часа на Пасху (Getty Images)

На Пасху, как и в другие дни, в Украине будет действовать комендантский час. Полиция будет следить за соблюдением правил и проводить профилактические беседы с нарушителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева в эфире телемарафона.

"Ничего не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять. Конечно, где-то будем относиться с пониманием, будет разъяснять, проводить профилактические беседы", - сказал Ахрамеев. При этом он отметил, что надеется на сознательность граждан, чтобы они "не создавали дополнительную работу для полиции".