В Нацполіції назвали кількість українців, що загинули від обстрілів РФ

Від обстрілів окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже понад 9 400 мирних жителів. Серед загиблих - 461 дитина, ще 6 800 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону .

"За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення рф в Україну загинула 461 дитина", - повідомив він.

Єнін додав, що ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах.

Найбільше страждають: