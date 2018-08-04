Нацполиция задержала и экстрадировала доверенное лицо "вора в законе"

На родине задержанного мужчину разыскивали за совершение нескольких видов преступлений

Сегодня, 4 августа, правоохранителями был задержан и экстрадирован гражданин Республики Азербайджан. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Мужчина находился несколько лет в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Азербайджанской Республики. Задержанного разыскивали за совершение нескольких видов преступлений. Он проживал в Украине по поддельным документам", - сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что задержанный полицейскими 48-летний иностранец является доверенным лицом "вора в законе" по прозвищу "Гулли". Длительное время разыскиваемый проживал на территории Украины, имея при себе поддельные документы. Он выполнял указания лидеров преступного мира в одесском регионе, Киеве, а также в западном регионе Украины. Кроме того, мужчина принимал участие в преступной деятельности организованной группы с международными связями, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в европейские страны.

Также Аброськин добавил, что задержанный дал очень важные показания относительно преступной деятельности "вора в законе" украинского происхождения.

Напомним, что ранее в Сумской области сотрудниками полиции было задержано двух местных уголовных авторитетов.