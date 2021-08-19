Нацполиция расследует махинации с газом на 5 млн евро

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.

Из текста заявления, оказавшегося в распоряжении редакции, речь идет о следующих украинских компаниях - ООО "Трансгазпостач", ООО "Трейдер Газ", ООО "Газ Лидер", ООО "Тех Пром Газ".

В частности, проверяется фактическая причастность бенефициаров данных компаний, связанной с ними группы бизнесменов и болгарского газотрейдера WPG, поставляющих газ в Украину, к завладению газом и средствами венгерской компании - нерезидента Украины Energy Strategy Kft на сумму более 5 млн евро.

Стоит отметить, что за эти компании фигурируют как минимум в 7 уголовных производствах, среди которых фиктивная реализация контрабандного газа на 470 млн грн и нанесение ущерба украинскому государству на сумму около 200 млн грн.