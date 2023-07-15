Нацполіція почала передавати в Інтерпол дані про колаборантів, що втекли до Європи

За його словами, далеко не всі колаборанти втікають до Росії - деякі переховуються в Європі, заявляючи, що вони українці, які постраждали від війни.

"Тому вирішили дістати їх і там. Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди - не "жертви війни" або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні", - заявив він.

Болвінов зазначив, що юридично - це є підставою для того, щоб повернути їх на територію України та судити по нашому законодавству.

"Вирахувати їх нам допомагають справжні українці, які надають слідчим та дізнавачам інформацію про місцезнаходження втікачів-колаборантів", - додав він.

Наразі Інтерполу передали інформацію про 25 таких втікачів.

Колаборанти в Україні

Ще до повномасштабного вторгнення, починаючи з 2014 року деякі українці співпрацювали з росіянами на окупованих територіях. Наразі такі люди можуть допомагати російському режиму, "зливати" дані про позиції ЗСУ, керувати окупаційними органами владі і так далі.

За словами президента України Володимира Зеленського, всі хто допомагає росіянам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання, та має відповідати перед усім міжнародним співтовариством.

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