Нацполиция начала передавать в Интерпол данные о сбежавших в Европу коллаборантах

По его словам, далеко не все коллаборанты бегут в Россию - некоторые скрываются в Европе, заявляя, что они пострадавшие от войны украинцы.

"Поэтому решили достать их и там. Каждый, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол. Сообщаем иностранным коллегам о том, что эти люди - не "жертвы войны" или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине", - заявил он.

Болвинов отметил, что юридически - это основание для того, чтобы вернуть их на территорию Украины и судить по нашему законодательству.

"Вычислить их нам помогают настоящие украинцы, которые предоставляют следователям и дознавателям информацию о местонахождении беглецов-коллаборантов", - добавил он.

Интерполу передали информацию о 25 таких беглецах.

Коллаборанты в Украине.

Еще до полномасштабного вторжения, начиная с 2014 года, некоторые украинцы сотрудничали с россиянами на оккупированных территориях. Пока такие люди могут помогать российскому режиму, "сливать" данные о позициях ВСУ, руководить оккупационными органами власти и так далее.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все, кто помогает россиянам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания и должен отвечать перед всем международным сообществом.

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