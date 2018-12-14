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Нацполиция открыла уголовные производства в отношении сотрудников НАПК

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 11:50
Нацполиция открыла уголовные производства в отношении сотрудников НАПК
Фото: Георгий Логвинский (nfront.org.ua)

Логвинский отметил, что дело открыли на основании его заявлений

Национальная полиция открыла уголовные производства в отношении сотрудников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа от "Народного фронта" Георгия Логвинского в Facebook.

Логвинский заявил, что сотрудники НАПК, "пользуясь служебным положением, действуя в сговоре с группой лиц, с целью влияния на него, решили организовать наезд". 

"На основании моих четырех заявлений открыты уголовные производства в отношении группы лиц, которые совершили преступления предусмотренные статьями 344, 351, 364, 365, 367 Уголовного Кодекса, включая, вмешательство в деятельность народного депутата, злоупотребление властью и служебным положением и другие преступления", - написал он.

 

Фото: facebook.com/georgiylogvinskiy

Логвинский отметил, что получил обращение от адвоката, который является его помощником, о нарушении прав граждан и он перенаправил это заявление в Генпрокуратуру. Нардеп отметил, что в НАПК такие его действия расценили как "админнарушение, связанное с коррупцией". 

"Я буду персонально держать этот вопрос на контроле, пока этим действиям не будет дана настоящая правовая уголовная оценка. Как лицо, признанное потерпевшим в рамках уголовного производства прошу Мостовую И.А., Штогрину О.В. и других исполнителей политзаказа, явиться в любое, удобное время, 24-28 января, в рабочие часы, в Главное следственное управление Национальной полиции Украины (ул. Ак. Богомольца, 10) для проведения следственных действий", - написал он.

Кроме того, он заявил, что готовит отдельный иск о компенсации морального и материального ущерба, в рамках которого будет требовать ареста личного имущества всех соучастников преступления. 

 

Фото: facebook.com/georgiylogvinskiy

Напомним, ранее сообщалось, что Логвинского вызывали в НАПК по делу, связанному с передачей в прокуратуру обращения его помощника.

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