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Нацполіція відкрила кримінальні провадження щодо працівників НАЗК

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 11:50
Нацполіція відкрила кримінальні провадження щодо працівників НАЗК
Фото: Георгій Логвинський (nfront.org.ua)

Логвінський зазначив, що справу відкрили на підставі його заяв

Національна поліція відкрила кримінальні провадження щодо працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа від "Народного фронту" Георгія Логвинского у Facebook.

Логвинський заявив, що співробітники НАПК, "користуючись службовим становищем, діючи у змові з групою осіб, з метою впливу на нього, вирішили організувати наїзд".

"На підставі моїх чотирьох заяв відкриті кримінальні провадження стосовно групи осіб, які вчинили злочини передбачені статтями 344, 351, 364, 365, 367 Кримінального Кодексу, зокрема, втручання у діяльність народного депутата, зловживання владою і службовим становищем та інші злочини", - написав він.

 

Фото: facebook.com/georgiylogvinskiy

Логвинський зазначив, що отримав звернення від адвоката, який є його помічником, про порушення прав громадян та перенаправив цю заяву в Генпрокуратуру. Нардеп зазначив, що в НАЗК такі його дії розцінили як "адмінпорушення, пов'язане з корупцією".

"Я буду особисто тримати це питання на контролі, поки цим діям не буде дана справжня кримінальна правова оцінка. Як особа, визнана потерпілим у рамках кримінального провадження прошу Мостову І. А., Штогріну О.В. та інших виконавців політзамовлення, з'явитися в будь-який зручний час, 24-28 січня, у робочі години, у Головне слідче управління Національної поліції України (вул. Ак. Богомольця, 10) для проведення слідчих дій", - написав він.

Крім того, він заявив, що готує окремий позов про відшкодування морального і матеріального збитку, в рамках якого буде вимагати арешту особистого майна всіх співучасників злочину.

 

Фото: facebook.com/georgiylogvinskiy

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Логвинського викликали в НАЗК по справі, пов'язаній з передачею в прокуратуру звернення його помічника.

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