Нацполиция опровергла участие сотрудников ГФС в массовой драке в ночном клубе на Позняках 

Как известно, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в ночном клубе "Культ" в ночь на 15 мая произошла драка с применением огнестрельного оружия, во время которой ранение получил охранник клуба.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли боевое оружие, боеприпасы и большие суммы денег.

Сведения о якобы участии сотрудников ГФС в массовой драке в клубе "Культ" распространили народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и Андрей Холодов.

Из ответа Национальной полиции следует, что данная информация не соответствовала действительности.