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Нацполиция опровергла участие сотрудников ГФС в массовой драке в ночном клубе на Позняках 

Автор: РБК-Украина

Дарницкое управление Национальной полиции города Киев опровергло информацию о том, что в массовой драке со стрельбой, состоявшейся 15 мая в ночном клубе "Культ" по улице Ревуцкого на Позняках, участвовали сотрудники и руководители Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в ответе Дарницкого управления Нацполиции на запрос РБК-Украина.

Как известно, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в ночном клубе "Культ" в ночь на 15 мая произошла драка с применением огнестрельного оружия, во время которой ранение получил охранник клуба.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли боевое оружие, боеприпасы и большие суммы денег.

Сведения о якобы участии сотрудников ГФС в массовой драке в клубе "Культ" распространили народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и Андрей Холодов.

Из ответа Национальной полиции следует, что данная информация не соответствовала действительности.

Напомним, ранее пресс-служба ГФС также опровергла информацию об участии сотрудников ведомства в событиях 15 мая в ночном клубе.

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