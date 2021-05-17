RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нацполіція спростувала участь співробітників ДФС у масовій бійці в нічному клубі на Позняках 

Автор: РБК-Україна

Дарницьке управління Національної поліції міста Київ спростувало інформацію про те, що в масовій бійці зі стріляниною, що відбулася 15 травня в нічному клубі "Культ" по вулиці Ревуцького на Позняках, брали участь співробітники і керівники Державної фіскальної служби.

Про це йдеться у відповіді Дарницького управління Нацполіції на запит РБК-Україна.

Як відомо, раніше в ряді ЗМІ з'явилася інформація про те, що в нічному клубі "Культ" в ніч на 15 травня сталася бійка із застосуванням вогнепальної зброї, під час якої поранення отримав охоронець клубу.

Прибулі на місце події поліцейські вилучили бойову зброю, боєприпаси і великі суми грошей.

Відомості про нібито участь співробітників ДФС у масовій бійці в клубі " Культ "поширили народні депутати від парламентської фракції" Слуга народу " Ольга Василевська-Смаглюк та Андрій Холодов.

З відповіді Національної поліції випливає, що дана інформація не відповідала дійсності.

Нагадаємо, раніше прес-служба ДФС також спростувала інформацію про участь співробітників відомства в подіях 15 травня в нічному клубі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДФСполиция