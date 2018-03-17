Нацполиция обезопасила мирные собрания граждан на Закарпатье, - Князев

Национальная полиция Украины обезопасила мирные собрания граждан на Закарпатье. Об этом в субботу, 17 марта 2018 года, заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев на брифинге, сообщает пресс-служба его ведомства.

Отмечено, что сегодня на Закарпатье отмечают 79-ю годовщину Карпатской Украины. В Хустском районе запланированы 10 массовых мероприятий, а в Ужгороде пройдет факельный марш.

"Полиция обеспечила охрану общественного порядка во время массовых мероприятий, которые уже состоялись, не допустив никаких правонарушений. Полицейские продолжают нести службу по обеспечению публичной безопасности", - говорится в сообщении.

По словам Князева, в ходе массовых мероприятий, которые прошли на Закарпатье в последнее время, - а они проходили почти в каждом населенном пункте, - полиция области "очень достойно провела эти мероприятия и не допустила каких-то шовинистических или иных хулиганских проявлений".

"На помощь местной полиции были направлены дополнительные силы полицейских и Нацгвардии, и они своим присутствием не спровоцировали никаких негативных проявлений или замечаний со стороны граждан", - подчеркнул глава Нацполиции.

Кроме того, он отметил положительную тенденцию к снижению преступности в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданам Венгрии не рекомендуют посещать Закарпатье 16-18 марта из-за возможных провокаций.