Нацполіція убезпечила мирні зібрання громадян на Закарпатті, - Князєв

Національна поліція України убезпечила мирні зібрання громадян на Закарпатті. Про це в суботу, 17 березня 2018 року, заявив керівник Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу, повідомляє прес-служба його відомства.

Зазначено, що сьогодні на Закарпатті відзначають 79-ту річницю Карпатської України. У Хустському районі заплановано 10 масових заходів, а в Ужгороді відбудеться смолоскипний марш.

"Поліція забезпечила охорону громадського порядку під час масових заходів, які вже відбулися, не допустивши жодних правопорушень. Поліцейські продовжують нести службу із забезпечення публічної безпеки", - йдеться в повідомленні.

За словами Князєва, під час масових заходів, які відбулися на Закарпатті останнім часом, - а вони проходили майже в кожному населеному пункті, - поліція області "дуже достойно провела ці заходи і не допустила якихось шовіністичних чи інших хуліганських проявів".

"На допомогу місцевій поліції були направлені додаткові сили поліцейських і Нацгвардії, і вони своєю присутністю не спровокували жодних негативних проявів або зауважень із боку громадян", - наголосив глава Нацполіції.

Крім того, він відмітив позитивну тенденцію до зниження злочинності в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадянам Угорщини не рекомендують відвідувати Закарпаття 16-18 березня через можливі провокації.