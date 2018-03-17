Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Нацполіція убезпечила мирні зібрання громадян на Закарпатті, - Князєв

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 17:49
Фото: Сергій Князєв (Нацполіція)
Фото: Сергій Князєв (Нацполіція)

Поліцейські продовжують нести службу із забезпечення публічної безпеки

Національна поліція України убезпечила мирні зібрання громадян на Закарпатті. Про це в суботу, 17 березня 2018 року, заявив керівник Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу, повідомляє прес-служба його відомства.

Зазначено, що сьогодні на Закарпатті відзначають 79-ту річницю Карпатської України. У Хустському районі заплановано 10 масових заходів, а в Ужгороді відбудеться смолоскипний марш.

"Поліція забезпечила охорону громадського порядку під час масових заходів, які вже відбулися, не допустивши жодних правопорушень. Поліцейські продовжують нести службу із забезпечення публічної безпеки", - йдеться в повідомленні.

За словами Князєва, під час масових заходів, які відбулися на Закарпатті останнім часом, - а вони проходили майже в кожному населеному пункті, - поліція області "дуже достойно провела ці заходи і не допустила якихось шовіністичних чи інших хуліганських проявів".

"На допомогу місцевій поліції були направлені додаткові сили поліцейських і Нацгвардії, і вони своєю присутністю не спровокували жодних негативних проявів або зауважень із боку громадян", - наголосив глава Нацполіції.

Крім того, він відмітив позитивну тенденцію до зниження злочинності в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадянам Угорщини не рекомендують відвідувати Закарпаття 16-18 березня через можливі провокації.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Києві на вулиці вивели озброєні патрулі Нацполіції і Нацгвардії Громадянам Угорщини не рекомендують відвідувати Закарпаття 16-18 березня через можливі провокації
Теги: полиция, Закарпаття, Сергій Князєв, правопорядок
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top