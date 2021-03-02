Нацполиция начала комплектование главной инспекции

Национальная полиция начала комплектование Департамента главной инспекции. Его задачей является содействие в совершенствовании служебной деятельности всей системы Нацполиции и укрепление служебной дисциплины.

"Работники инспекции сосредоточат внимание на оптимизации управленческих процессов, обеспечении равномерной нагрузки на полицейских, выявлении причин недостатков в работе полиции и их устранении", - сообщил он.

По словам Клименко, инспекторы также будут оказывать методическую и практическую помощь полицейским для недопущения недостатков и просчетов в их повседневной работе, оценивать качество предоставления полицейских услуг и контролировать соблюдение служебной дисциплины в подразделениях полиции.

"Сейчас наша основная цель - укомплектовать подразделение квалифицированными кадрами. Отбор будет проводиться на конкурсной основе при поддержке наших международных партнеров", - сообщил глава НПУ.

Указано, что сегодня стартовал прием анкет на должности заместителей начальника Департамента главной инспекции, а вскоре начнется отбор на другие должности.

"После завершения укомплектования подразделения на центральном уровне начнется формирование территориальных подразделений. В общем подразделения Главной инспекции на всех уровнях полноценно заработают в июле 2021года", - сказано в сообщении.