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Нацполіція розпочала комплектування головної інспекції

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 17:27
Нацполіція розпочала комплектування головної інспекції Фото: Ігор Клименко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Національна поліція розпочала комплектування Департаменту головної інспекції. Його завданням є сприяння у вдосконаленні службової діяльності всієї системи Нацполіції та зміцнення службової дисципліни.

Про це заявив глава НПУ Ігор Клименко, передає прес-служба поліції.

"Працівники інспекції зосередять увагу на оптимізації управлінських процесів, забезпеченні рівномірного навантаження на поліцейських, виявленні причин недоліків у роботі поліції та їх усуненні", - поінформував він.

За словами Клименка, інспектори також надаватимуть методичну та практичну допомогу поліцейським для недопущення недоліків і прорахунків у їх повсякденній роботі, оцінюватимуть якість надання поліцейських послуг і контролюватимуть дотримання службової дисципліни в підрозділах поліції.

"Зараз наша основна мета - укомплектувати підрозділ кваліфікованими кадрами. Відбір буде проводитися на конкурсній основі за підтримки наших міжнародних партнерів", - повідомив глава НПУ.

Вказано, що сьогодні стартував прийом анкет на посади заступників начальника Департаменту головної інспекції, а невдовзі розпочнеться відбір на інші посади.

"Після завершення укомплектування підрозділу на центральному рівні розпочнеться формування територіальних підрозділів. Загалом підрозділи Головної інспекції на всіх рівнях повноцінно запрацюють у липні 2021 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого Клименко заявив, що НПУ створює головну інспекцію. Всі інші інспекції будуть ліквідовані.

Як писало РБК-Україна, в Україні створять новий департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції. Анонсувалось, що він запрацює у березні 2021 року.

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