Нацполіція і ДСНС переходять на посилений режим на час свят

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Вже розроблено комплекс заходів щодо забезпечення безпеки і порядку

Робота всіх органів Міністерства внутрішніх справ в святковий період буде максимально координована і націлена на безпеку громадян і недопущення провокацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За словами першого заступника глави МВС Сергія Ярового, вже розроблено комплекс заходів щодо забезпечення безпеки і порядку.

"Розроблено комплекс заходів щодо забезпечення безпеки і порядку. Правоохоронці системи МВС будуть працювати в чіткій взаємодії і координації при великій кількості святкових заходів на території держави. Заходи, які пройдуть за участю дітей, перебувати на контролі в тому числі і у рятувальників ДСНС", - заявив він.

У свою чергу, глава ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що в святковий період рятувальники посилено будуть забезпечувати пожежну безпеку, а також оперативне реагування.

"У святковий період особливо загострюється тема дотримання правил пожежної безпеки. По всій території України проходитимуть масові заходи. Особливо небезпечним є використання різноманітних піротехнічних засобів. Працівники ДСНС і Нацполиции на місцях будуть звертати на це підвищену увагу", - заявив він.

Нагадаємо, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року. Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.