Нацполіція до 23 липня візьме під контроль основні автошляхи України

Патрульні наряди на автошляхах буде посилено військовими та автотехнікою Нацгвардії

Національна поліція України впродовж доби має взяти під контроль основні автошляхи України. Про це сьогодні, 21 липня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий у ході термінової селекторний наради, повідомляє прес-служба МВС.

Так, Яровий доручив Нацполіції до 23 липня ввести в дію план дій щодо з посилення безпеки дорожнього руху і зниження аварійності.

"До 23 липня всі керівники територіальних органів мають направити затверджені плани виконання заходів. В цьому плані мають бути чіткі та детальні заходи, конкретні виконавці та терміни. Упродовж доби сили патрульної поліції та групи реагування мають взяти під контроль основні автомобільні шляхи державного та міжнародного значення, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та місця з напруженим рухом", - зазначив він.

За словами Ярового, зокрема, увага правоохоронців має бути сконцентрована на трасах у напрямку південних регіонів та країн ЄС.

Заступник глави МВС також додав, що патрульні наряди буде посилено військовими та автотехнікою Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше Яровий анонсував посилення безпеки на дорогах України у зв'язку зі смертельними ДТП.