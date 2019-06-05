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В Нацполиции обещают масштабную проверку из-за убийства ребенка

Новости » Происшествия    05.06.2019 - 14:27
В Нацполиции обещают масштабную проверку из-за убийства ребенка
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Полиция проверит все факты недостойного поведения сотрудников вне службы

Во всех областях Украины состоится проверка заявлений и жалоб граждан относительно позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы после убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время внепланового совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции, сообщает пресс-служба полиции.

По словам Князева, две недели назад было принято решение о смене личного состава блока превенции Киевской области - от заместителя начальника полиции области к начальнику отдела и отделения именно в Переяслав-Хмельницком подразделении.

"Предыдущими докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - добавил он.

Сегодня Князев заявил, что поставил задачу всем соответствующим подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан относительно позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.

"На контроль взять не только несения службы личным составом, но и поведение вне службы", - подчеркнул он.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не уйдет в отставку из-за убийства полицейскими ребенка. По его словам, Князев также не должен уходить в отставку.

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