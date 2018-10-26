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У Нацполіції назвали найкримінальніше місто України

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 14:07
Фото: В'ячеслав Аброськін (npu.gov.ua)
Фото: В'ячеслав Аброськін (npu.gov.ua)

Найкримінальнішим містом є Черкаси

На сьогоднішній день найкримінальнішим містом України є Черкаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна у Facebook.

Зокрема, Аброськін привів у приклад Маріуполь, де суспільство, поліція і військові роблять все можливе для порядку в прифронтовому місті. Він також відзначив рішення міськрадіи про виділення коштів на програми "Безпечне місто" і "Правопорядок".

"Інша ситуація - центральна Україна. Мирне місто Черкаси, де кілька днів тому проводив нараду керівників кримінальної поліції Україна - найкримінальніше місто в країні. Запитую у керівника ГУНП Черкаській області, як місцева влада піклується про безпеку своїх жителів, чи працює програма "Безпечне місто". Відповідь - ні", - зазначив Аброськін.

У Нацполіції назвали найкримінальніше місто України

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ, Харків і Львів увійшли до рейтингу найнебезпечніших міст світу.

У той же час станом на липень 2018 року в рейтингу безпеки країн світу Україна піднялася на дві позиції.

 

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Новини України полицияВ'ячеслав Аброськінкриминал
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