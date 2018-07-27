В Нацполиции назвали количество неисправных автобусов, выявленных во время проверок

Полиция обнаружила более 2 тыс. нарушений у водителей-перевозчиков

Во время проверок водителей-перевозчиков полиция за пять дней обнаружила 382 технически неисправных автобусов. Всего зафиксировано более двух тысяч нарушений, допущенных перевозчиками, передает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщил руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, правоохранители выявили 10 водителей, которые сели за руль автобуса с пассажирами в состоянии опьянения. Всего с начала спецоперации сотрудники патрульной полиции и областных перевозок пассажиров зафиксировано более 2 тыс. нарушений перевозчиками.

"Выявлено 382 технически неисправных транспортных средств. Из них 79 переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов. В целом выявлено более двух тысяч нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками", - сказал Фацевич.

Фото: проверки перевозчиков (twitter.com/NPU_GOV_UA)

Полиция обнаружила 463 факты перевозки пассажиров сверх установленного количества. Еще зафиксировано 113 случаев управления без необходимых документов. Установлено еще 139 транспортных средств, которые не проходили обязательный технический контроль.

Напомним, как сообщили в Нацполиции 25 июля 2018 года, в связи с частыми ДТП полиция на 10% увеличит количество патрулей. Целью таких мероприятий является снижение аварийности на дорогах.