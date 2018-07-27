У Нацполіції назвали кількість несправних автобусів, виявлених під час перевірок

Поліція виявила понад 2 тис. порушень у водіїв-перевізників

Під час перевірок водіїв-перевізників поліція за п'ять днів виявила 382 технічно несправних автобусів. Загалом зафіксовано понад дві тисячі порушень, допущених перевізниками, передає прес-служба Нацполіції.

Як повідомив керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, правоохоронці виявили 10 водіїв, котрі сіли за кермо автобуса з пасажирами у стані сп’яніння. Загалом від початку спецоперації співробітники патрульної поліції та обласних перевезень пасажирів зафіксовано понад 2 тис. порушень перевізниками.

"Виявлено 382 технічно несправних транспортних засобів. Із них 79 переобладнані з порушеннями відповідних норм і стандартів. Загалом виявлено більше двох тисяч порушень законодавства, допущених водіями-перевізниками", - сказав Фацевич.

Фото: перевірки перевізників (twitter.com/NPU_GOV_UA)

Також поліція виявила 463 факти перевезення пасажирів понад встановлену кількість. Ще зафіксовано 113 випадків керування без необхідних документів. Встановлено ще 139 транспортних засобів, які не проходили обов’язковий технічний контроль.

Нагадаємо, як повідомили у Нацполіції 25 липня 2018 року, у зв'язку з частими ДТП поліція на 10% збільшить кількість патрулів. Метою таких заходів є зниження аварійності на дорогах.