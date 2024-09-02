Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк "Гуцульщина" удивляет туристов и как туда добраться
"Гуцульщина" - уникальный Национальный природный парк в Ивано-Франковской области, который предлагает множество интересных маршрутов и активностей для взрослых и детей.
РБК-Украина рассказывает, как добраться до нацпарка собственным и общественным транспортом, что интересного там можно посмотреть, к каким активностям приобщиться, а также что известно о его создании и развитии.
Содержание
- Как добраться до Национального природного парка
- Чем интересна "Гуцульщина" для взрослых и детей
- История создания и развития нацпарка
Как добраться до Национального природного парка
Национальный природный парк (НПП) "Гуцульщина" расположен возле города Косов Ивано-Франковской области.
Если ехать к нему на автомобиле:
- из Киева придется преодолеть 590 км
- из Львова - 235 км
- из Ивано-Франковска - 92 км
- из Черновцов - 80 км
Нацпарк на карте Украины (скриншот: google.com/maps)
Кроме того, добраться до нацпарка можно благодаря:
- автобусному сообщению (из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы и т.п.)
- железнодорожному сообщению (ближайшая железнодорожная станция - "Коломыя", до нее ходят поезда из разных регионов Украины)
Общая площадь "Гуцульщины" - 322,71 км квадратных. При этом 98,7% территории парка занимают земли лесного фонда.
Территория НПП граничит с 40 населенными пунктами Косовского района. Его протяженность с северо-запада на юго-восток - около 30 км, а с севера на юг - 20 км.
Ближайшие к нацпарку населенные пункты (скриншот: google.com/maps)
Чем интересна "Гуцульщина" для взрослых и детей
В НПП "Гуцульщина" - крае самобытности - неповторимая природная красота сочетается с этническими и историко-культурными достояниями гуцулов (традициями, обрядами и народными ремеслами).
Там расположено и известное среди многих имение Святого Николая.
Пейзажи и панорамы неприкосновенной природы - лесистой части Покутско-Буковинских Карпат - не оставят равнодушным никого.
Гора Грегит (фото: wownature.in.ua/Держипільський Л.М)
Особенно ценными на территории нацпарка считаются леса и древние леса. Там обитают олени, косули, кабаны, изредка встречаются бурые медведи, рыси, лесные коты.
В парке было обнаружено также 1214 видов грибов и грибовидных организмов, из которых 23 - занесены в Красную книгу Украины.
Самое интересное, что есть в НПП (инфографика: hutsulshchyna-park.in.ua)
Кроме того, территория "Гуцульщины" испещрена многочисленными реками и потоками (крупнейшие из них - Лючка, Пистынька, Рыбница и Черемош, которые являются правыми доплывами реки Прут).
В горной местности и при выходе из гор реки образуют перекаты, плесы, водопады, которые местное население называет "гуками" - из-за грохота и шума, который они вызывают.
Шешорские гуки (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)
В целом на территории Национального природного парка можно выделить следующие объекты:
- водные объекты (реки, озера, водопады)
- горы (Лысмна Космацкая, Хребет Брусный, камень Довбуша, Полонина Росохата, гора Михалкив, гора Зинякив верх, гора Острый, гора Грегит)
- стационарные рекреационные объекты (музейно-креативное пространство, научно-просветительский центр, пасека и имение Святого Николая)
- церкви
- календарные святилища
Чтобы посетить ту или иную локацию, достаточно воспользоваться специально проложенным для этого маршрутом.
Пасека Святого Николая (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)
На официальном сайте нацпарка доступна также полезная для туристов карта.
Среди активностей, предлагаемых НПП своим посетителям, стоит упомянуть:
- велопрогулки
- визит-центры, музеи
- экотропы
- кемпинги
- конные прогулки
- культурные мероприятия
- пещеру Довбуша
Активности, доступные в нацпарке (инфографика: hutsulshchyna-park.in.ua)
Путешественники, имеющие достаточно времени, могут воспользоваться прекрасной возможностью провести в парке более одного дня. Переночевать при этом можно:
- в палатке
- в рекреационных домиках
- в отеле или усадьбе
В одном из рекреационных домиков есть даже конференц-зал для проведения различных мероприятий (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)
История создания и развития нацпарка
Идея создания Национального парка в Косовском районе Ивано-Франковской области зародилась в первые годы независимой Украины:
- по инициативе общественности, обеспокоенной ухудшением состояния окружающей среды, массовой вырубкой лесов и необходимостью сохранения этнокультурного наследия
- благодаря настойчивости известных ученых, депутатов советов разных уровней
Официально вопрос создания на Косовщине природоохранного объекта был поднят в 1993 году - в рамках первой Международной практической конференции "Проблемы Гуцульщины".
В 1997 году Ивано-Франковская облгосадминистрация издала распоряжение о создании на территории Косовского района регионального ландшафтного парка (РЛП) "Гуцульщина" площадью 50 тыс. га.
Обзорная площадка на горе Острый (фото: wownature.in.ua/Микола Омельченко)
В него вошли более 30 природно-заповедных объектов разных категорий: заказников, заповедных урочищ, памятников природы и т.д. Однако наладить работу РЛП помешала нехватка финансирования.
28 декабря 1999 года Ивано-Франковский областной совет одобрил решение о создании на базе регионального ландшафтного парка "Гуцульщина" одноименного национального природного парка.
Официально решение о его создании (а также принципах организации и функционирования) было утверждено указом президента от 14 мая 2002 года.
Функциональное зонирование НПП "Гуцульщина" (карта: hutsulshchyna-park.in.ua)
Его основными задачами в ближайшей и долгосрочной перспективе стали:
- природоохранно-воспроизводственные
- рекреационно-образовательные
Распределение территории НПП по функциональным зонам (инфографика: hutsulshchyna-park.in.ua)
В настоящее время "Гуцульщина" входит в так называемую Изумрудную сеть Европы, охватывающую территории особого природоохранного значения, важные для сохранения биоразнообразия (в странах Европы и некоторых - Африки).
Кроме того, в рамках международного проекта "Україна: національні парки доступні для людей з інвалідністю", на некоторых объектах "Гуцульщины" было создано безбарьерное пространство для маломобильных групп населения.
Согласно информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в течение шести месяцев 2024 года нацпарк "Гуцульщина" посетили около 4 тысяч туристов, из них до 100 человек - люди с инвалидностью.
Чиновники отмечают: безбарьерная среда в нацпарках и заповедниках является прерогативой современного общества.
Имение Святого Николая, где недавно обустроили безбарьерное пространство (фото: mykolaj.if.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный портал "Національний природний парк "Гуцульщина", сайт рекреационного, эколого-просветительского центра "Маєток Святого Миколая" - mykolaj.if.ua, пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Природно-заповедный фонд Украины - wownature.in.ua, Google maps, YouTube-каналы "KosivArt" и "Приватне підприємство Телерадіокомпанія НТК".
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