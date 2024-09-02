ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк "Гуцульщина" удивляет туристов и как туда добраться

Понедельник 02 сентября 2024 07:15
UA EN RU
Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк "Гуцульщина" удивляет туристов и как туда добраться На горной долине Росохата пасут коров, овец и лошадей (фото: wownature.in.ua/Николай Омельченко)
Автор: Ирина Костенко

"Гуцульщина" - уникальный Национальный природный парк в Ивано-Франковской области, который предлагает множество интересных маршрутов и активностей для взрослых и детей.

РБК-Украина рассказывает, как добраться до нацпарка собственным и общественным транспортом, что интересного там можно посмотреть, к каким активностям приобщиться, а также что известно о его создании и развитии.

Содержание

Как добраться до Национального природного парка

Национальный природный парк (НПП) "Гуцульщина" расположен возле города Косов Ивано-Франковской области.

Если ехать к нему на автомобиле:

  • из Киева придется преодолеть 590 км
  • из Львова - 235 км
  • из Ивано-Франковска - 92 км
  • из Черновцов - 80 км

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Нацпарк на карте Украины (скриншот: google.com/maps)

Кроме того, добраться до нацпарка можно благодаря:

  • автобусному сообщению (из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы и т.п.)
  • железнодорожному сообщению (ближайшая железнодорожная станция - "Коломыя", до нее ходят поезда из разных регионов Украины)

Общая площадь "Гуцульщины" - 322,71 км квадратных. При этом 98,7% территории парка занимают земли лесного фонда.

Территория НПП граничит с 40 населенными пунктами Косовского района. Его протяженность с северо-запада на юго-восток - около 30 км, а с севера на юг - 20 км.

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Ближайшие к нацпарку населенные пункты (скриншот: google.com/maps)

Чем интересна "Гуцульщина" для взрослых и детей

В НПП "Гуцульщина" - крае самобытности - неповторимая природная красота сочетается с этническими и историко-культурными достояниями гуцулов (традициями, обрядами и народными ремеслами).

Там расположено и известное среди многих имение Святого Николая.

Пейзажи и панорамы неприкосновенной природы - лесистой части Покутско-Буковинских Карпат - не оставят равнодушным никого.

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Гора Грегит (фото: wownature.in.ua/Держипільський Л.М)

Особенно ценными на территории нацпарка считаются леса и древние леса. Там обитают олени, косули, кабаны, изредка встречаются бурые медведи, рыси, лесные коты.

В парке было обнаружено также 1214 видов грибов и грибовидных организмов, из которых 23 - занесены в Красную книгу Украины.

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Самое интересное, что есть в НПП (инфографика: hutsulshchyna-park.in.ua)

Кроме того, территория "Гуцульщины" испещрена многочисленными реками и потоками (крупнейшие из них - Лючка, Пистынька, Рыбница и Черемош, которые являются правыми доплывами реки Прут).

В горной местности и при выходе из гор реки образуют перекаты, плесы, водопады, которые местное население называет "гуками" - из-за грохота и шума, который они вызывают.

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Шешорские гуки (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)

В целом на территории Национального природного парка можно выделить следующие объекты:

  • водные объекты (реки, озера, водопады)
  • горы (Лысмна Космацкая, Хребет Брусный, камень Довбуша, Полонина Росохата, гора Михалкив, гора Зинякив верх, гора Острый, гора Грегит)
  • стационарные рекреационные объекты (музейно-креативное пространство, научно-просветительский центр, пасека и имение Святого Николая)
  • церкви
  • календарные святилища

Чтобы посетить ту или иную локацию, достаточно воспользоваться специально проложенным для этого маршрутом.

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Пасека Святого Николая (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)

На официальном сайте нацпарка доступна также полезная для туристов карта.

Среди активностей, предлагаемых НПП своим посетителям, стоит упомянуть:

  • велопрогулки
  • визит-центры, музеи
  • экотропы
  • кемпинги
  • конные прогулки
  • культурные мероприятия
  • пещеру Довбуша

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Активности, доступные в нацпарке (инфографика: hutsulshchyna-park.in.ua)

Путешественники, имеющие достаточно времени, могут воспользоваться прекрасной возможностью провести в парке более одного дня. Переночевать при этом можно:

  • в палатке
  • в рекреационных домиках
  • в отеле или усадьбе

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

В одном из рекреационных домиков есть даже конференц-зал для проведения различных мероприятий (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)

История создания и развития нацпарка

Идея создания Национального парка в Косовском районе Ивано-Франковской области зародилась в первые годы независимой Украины:

  • по инициативе общественности, обеспокоенной ухудшением состояния окружающей среды, массовой вырубкой лесов и необходимостью сохранения этнокультурного наследия
  • благодаря настойчивости известных ученых, депутатов советов разных уровней

Официально вопрос создания на Косовщине природоохранного объекта был поднят в 1993 году - в рамках первой Международной практической конференции "Проблемы Гуцульщины".

В 1997 году Ивано-Франковская облгосадминистрация издала распоряжение о создании на территории Косовского района регионального ландшафтного парка (РЛП) "Гуцульщина" площадью 50 тыс. га.

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Обзорная площадка на горе Острый (фото: wownature.in.ua/Микола Омельченко)

В него вошли более 30 природно-заповедных объектов разных категорий: заказников, заповедных урочищ, памятников природы и т.д. Однако наладить работу РЛП помешала нехватка финансирования.

28 декабря 1999 года Ивано-Франковский областной совет одобрил решение о создании на базе регионального ландшафтного парка "Гуцульщина" одноименного национального природного парка.

Официально решение о его создании (а также принципах организации и функционирования) было утверждено указом президента от 14 мая 2002 года.

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добратьсяПрирода, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Функциональное зонирование НПП "Гуцульщина" (карта: hutsulshchyna-park.in.ua)

Его основными задачами в ближайшей и долгосрочной перспективе стали:

  • природоохранно-воспроизводственные
  • рекреационно-образовательные

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Распределение территории НПП по функциональным зонам (инфографика: hutsulshchyna-park.in.ua)

В настоящее время "Гуцульщина" входит в так называемую Изумрудную сеть Европы, охватывающую территории особого природоохранного значения, важные для сохранения биоразнообразия (в странах Европы и некоторых - Африки).

Кроме того, в рамках международного проекта "Україна: національні парки доступні для людей з інвалідністю", на некоторых объектах "Гуцульщины" было создано безбарьерное пространство для маломобильных групп населения.

Согласно информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в течение шести месяцев 2024 года нацпарк "Гуцульщина" посетили около 4 тысяч туристов, из них до 100 человек - люди с инвалидностью.

Чиновники отмечают: безбарьерная среда в нацпарках и заповедниках является прерогативой современного общества.

Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк &quot;Гуцульщина&quot; удивляет туристов и как туда добраться

Имение Святого Николая, где недавно обустроили безбарьерное пространство (фото: mykolaj.if.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.

Читайте также, как "Аскания-Нова" принимала туристов до войны.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный портал "Національний природний парк "Гуцульщина", сайт рекреационного, эколого-просветительского центра "Маєток Святого Миколая" - mykolaj.if.ua, пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Природно-заповедный фонд Украины - wownature.in.ua, Google maps, YouTube-каналы "KosivArt" и "Приватне підприємство Телерадіокомпанія НТК".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область Туризм Путешествия Отдых детей
NEWS
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России