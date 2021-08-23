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В Нацкорпусе прокомментировали конфликт с полицией в Черкасской области

Автор: Наталия Гурковская

Полиция не пропустила группу ветеранов полка "Азов" на открытие арт-объекта "Сердце Украины".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Национального Корпуса".

В частности, в пресс-службе заявили, что ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать президенту несколько вопросов. Зато правоохранители не допустить их на место встречи с президентом.

В ходе столкновений полиция задержала 6 человек.

"Полиция взяла ветеранов в кольцо и начала толкотню - разбили технику и залили ветеранов слезоточивым газом", - написал руководитель Черкасской областной организации Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук с места происшествия.

Нацкорпус также опубликовал фото и видео с места событий, где видно как правоохранители задерживают часть участников акции.

"Люди, которые воевали на Донбассе за право украинцев поднимать сине-желтый флаг, в День украинского флага сидят в автозаках", - заявил руководитель центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Сейчас задержанных отпустили.

Как сообщалось, 22 августа группа ветеранов "Азова" пыталась пройти на ветеранский форум в Киеве, чтобы задать вопрос Зеленскому, однако полиция их не пропустила, а организаторы отказали в регистрации.

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Азов