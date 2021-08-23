RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Нацкорпусі прокоментували конфлікт з поліцією в Черкаській області

Автор: Наталія Гурковська

Поліція не пропустила групу ветеранів полку "Азов" на відкриття арт-об’єкту "Серце України".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби "Національного Корпусу".

Зокрема, в прес-службі заявили, що ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити президенту кілька питань. Натомість правоохоронці не допустити їх на місце зустрічі з президентом.

В ході сутичок поліція затримала 6 осіб.

"Поліція взяла ветеранів у кільце і розпочала штовханину - розбили техніку і залили ветеранів сльозогінним газом", - написав керівник Черкаської обласної організації Нацкорпусу Дмитро Кухарчук з місця події.

Нацкорпус також опублікував фото та відео з місця подій, де видно як правоохоронці затримують частину учасників акції.

"Люди, які воювали на Донбасі за право українців піднімати синьо-жовтий стяг, на День Українського прапору сидять в автозаках", - заявив керівник центрального штабу Нацкорпуса Максим Жорін.

Наразі затриманих відпустили.

Як повідомлялося, 22 серпня група ветеранів "Азову" намагалася пройти на ветеранський форум у Києві, щоб поставити питання Зеленському, однак поліція їх не пропустила, а організатори відмовили у реєстрації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азов