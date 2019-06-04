"Нацкорпус" требует упростить процедуру получения гражданства для иностранных добровольцев

Митинг "Нацкорпуса" (фото: пресс-служба)

"Нацкорпус" сегодня пикетировал Администрацию президента

Представители "Национального корпуса" и "Национальных Дружин" 4 июня пикетировали Администрацию президента. Участники митинга требовали от Владимира Зеленского упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранных добровольцев, ветеранов АТО (ОСС), воевавших на стороне Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию сегодняшних событий на канале политической партии "Национальный корпус" в YouTube.

Под Администрацией президента сегодня собралось около тысячи активистов: среди них – большое количество военных и ветеранов АТО (ООС). В митинге также приняли участие иностранные добровольцы: молдаванин Станислав Гибадулин, белорус Ян Мельников и россияне Артем Широбоков и Никита Макеев.

Как сообщили в пресс-службе, в одним из оснований для проведения митинга было запланированное Верховной радой на четверг, 6 июня, рассмотрение проекта закона №3433 . Им предусмотрено упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранных бойцов.

Напомним, процедуру первого чтения соответствующий документ прошел еще в октябре 2018 года. Однако ко второму чтению законопроект с тех пор так и не дошел.

Активисты и военные, которые сегодня собрались на митинг под Администрацией президента, заявили, что такое поведение политиков считают бездушным по отношению к иностранным ветеранам, ставшим заложниками системы.

"Верховная рада долго игнорировала законопроект №3433. Владимир Зеленский обещал не повторять ошибки предшественника. Пришло время это доказать! Сегодня мы передали президенту через его представителя свои требования и надеемся – они будут услышаны. Во-первых, мы требуем внести изменения в указ президента №215 / 2001, чтобы упростить процедуру получения гражданства для иностранных добровольцев. В частности, освободить их от обязанности подавать справку о несудимости, выданную страной происхождения, и сократить срок рассмотрения представленных документов. Во-вторых, мы требуем создать рабочую группу под руководством компетентных представителей Администрации президента, которая будет предоставлять практическую помощь иностранным добровольцам в получении украинского паспорта. В-третьих, мы хотим, чтобы в состав комиссии по вопросам гражданства вошли представители от волонтерских организаций", – сообщили в "Нацкорпусе".

В пресс-службе "Нацкорпуса" отметили, что представитель администрации Владимира Зеленского, который сегодня вышел к активистам, чтобы обсудить вышеперечисленные требования и передать их президенту, согласился с необходимостью упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранных бойцов. От имени президента администрация также пообещала помочь "Нацкорпусу" в решении этого вопроса.

Отмечается, что на митинге также выступили некоторые иностранные добровольцы. Среди них – военный из Молдовы Станислав Гибадулин, который во время боевых действий на Востоке потерял ногу.

"Я уверен, что иностранные добровольцы, которые здесь находятся, когда шли в бой плечом к плечу с украинцами, знали, что могут погибнуть. Но они поддержали Украину. Сейчас нам нужна ваша помощь. Мы верим в то, что вы поможете нам получить украинское гражданство", – обратился он к украинской власти.

Напомним, законопроект №3433 был подан на рассмотрение украинского парламента лидером политической партии "Нацкорпус" Андреем Билецким. Этот документ предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Рассмотрение указанного законопроекта во втором чтении должно состояться уже 6 июня. В "Нацкорпусе" сообщили, что в этот день под ВРУ состоится еще один митинг.

"Надеемся, что новый президент нас услышал, однако 6 июня мы все равно придем под Верховную раду, чтобы теперь уже народным депутатам напомнить об их обязанности. Мы будем терроризировать парламентариев до тех пор, пока законопроект об иностранных добровольцах не будет проголосован", – заявили в "Нацкорпусе".