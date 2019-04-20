"Нацкорпус" требует наказать Порошенко за борды с Путиным

Представители “Национального Корпуса” собрались под зданием апелляционного суда в Киеве, требуя справедливого решения по делу о незаконной предвыборной агитации за Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал политической партии “Национальный Корпус” в Youtube.

Активисты сообщили, что после выборов они систематизируют всю собранную информацию о подобных "нарушениях" со стороны “БПП”, подадут иски и проследят, чтобы по каждому из них были вынесены законные решения.

Так, сегодня, 20 апреля, в здании Шестого апелляционного административного суда города Киева состоялось рассмотрение иска от граждан "о нарушении предвыборного законодательства со стороны команды кандидата в президенты Петра Порошенко". В частности, речь идет о проведении незаконной агитации за еще действующего президента, для которой использовалось изображение гражданина иностранного государства, главы страны-агрессора - Владимира Путина.

По мнению истцов, в штабе Порошенко не имели никакого права прибегать к такому “приему”, поскольку он противоречит требованиям украинского законодательства. В связи с этим граждане требуют привлечь к ответственности руководство Центральной избирательной комиссии, ведь именно ЦИК должен реагировать на такие нарушения во время выборов и соответствующим образом их пресекать, однако, по мнению активистов, в данном случае контролирующий орган не принимал никаких мер.

Кроме того, истцы заявили "о противоправном использовании во время нынешних выборов административного ресурса". В указанном нарушении граждане также обвинили представителей действующей власти и команду Петра Порошенко, которая, по их информации, "незаконно привлекала к агитации за своего кандидата представителей бюджетных учреждений".

По словам руководителя центрального штаба политической партии “Национальный Корпус” Родиона Кудряшова, сегодняшняя акция организована в поддержку иска о "преступной бездеятельности ЦИК" во время нынешних президентских выборов.

“ЦИК легализует подкуп избирателей, игнорирует использование лица Путина на бордах. Там не способны дать четкой оценки некоторым действиям кандидатов в президенты. Все те манипулятивные вещи, которые сегодня используют в штабе Порошенко, просто игнорируются. Сегодня есть возможность обжаловать это бездействие в суде”, - заявил Кудряшов.

В завершении своего импровизированного выступления под зданием суда он также обратился к украинцам, напомнил о важности завтрашней даты, 21 апреля - второй тур президентских выборов, и попросил людей сделать честный выбор, а не “за гречку”.

По словам представителей “Национального Корпуса”, в рамках нынешней предвыборной кампании их сторонниками и активистами было зафиксировано ряд нарушений избирательного законодательства. В партии пообещали, что, независимо от итогов второго тура, все дела по этим нарушениям будут доведены до конца.

“На следующей неделе “Национальный Корпус” продолжит собирать заявления, но уже от пострадавших в результате противоправных действий “бригады” Порошенко в рамках его каденции на посту президента. Каждый фигурант таких обращений должен ответить перед законом независимо от своего ранга”, - прокомментировали в политической партии.





16 апреля в киевском суде впервые рассматривался иск о незаконности предвыборной агитации за кандидата в президенты Петра Порошенко: а именно - по поводу противоправного использования изображений главы государства-агрессора Владимира Путина. Однако, как отмечают в "Нацкорпусе", тогда суд ничего противоправного ни в действиях команды президента, ни в бездеятельности ЦИК не увидел. По состоянию на сейчас это решение активисты пытаются опротестовать.