"Нацкорпус" разоблачил подкуп избирателей в Чернигове в общественной приемной Березенко

В Чернигове работников общественной приемной народного депутата из БПП Сергея Березенко уличили в возможном подкупе избирателей в пользу действующего президента Петра Порошенко. На горячем работников офиса поймали представители политической партии «Национальный Корпус», сообщается в выпуске новостей на региональном телеканале «ЮА. Чернигов».

В новостном сюжете сообщается, что сегодня, 11 апреля, к общественной приемной Сергея Березенко в Чернигове полиция приезжала дважды. Первый раз работники правоохранительных органов приехали туда утром, реагируя на звонок анонима, который сообщил, что в офисе народного депутата организовали скупку голосов за Петра Порошенко. Однако тогда полицейских в помещение не пустили, закрыв все двери изнутри.

Во второй раз полицейских вызвали к черниговскому офису одиозного нардепа уже после обеда – около 15:00. Причем на этот раз звонок поступил уже от самих работников приемной, которые сообщили, что к ним в помещение ворвались неизвестные и препятствуют их работе.

Позже выяснилось, что «неизвестными» оказались представители черниговского штаба политической партии «Национальный Корпус», которые после неудачной утренней попытки полицейских зафиксировать факт подкупа избирателей в офисе Березенко решили самостоятельно проверить указанную информацию.

«Нам уже не впервые сообщают о массовой скупке голосов в Чернигове в пользу действующего президента. Поэтому, получив такое уведомление в очередной раз, мы решили выехать на место событий и убедиться в подлинности таких обвинений лично. Возле общественной приемной мы встретили мужчину, который утверждал, что в офисе народного депутата Березенко ему обещали заплатить 1000 гривен за агитацию за Петра Порошенко, однако обманули и дали только 500 гривен. Разумеется, под «агитацией» следует понимать именно подкуп этого избирателя. Когда мы вошли в помещение, помощники Сергея Березенко все отрицали. С нашей стороны никаких агрессивных действий не было, однако они вызвали полицию. После приезда правоохранителей мужчина, с которым нам удалось пообщаться, сразу написал заявление о подкупе. Как будет развиваться ситуация дальше, мы проследим», – рассказал журналистам глава черниговского штаба политической партии «Национальный Корпус» Александр Тарнавский.

Отмечается, что во время второго визита полицейские опросили работников приемной: в частности, помощницу Сергея Березенко – Оксану Прихожай. В ходе беседы с представителями правоохранительных органов женщина все обвинения в подкупе жителей Чернигова отрицала.

Сообщается, что позже помощнице Березенко даже стало плохо: у нее якобы поднялось давление, из-за чего к присутствовавшей в офисе полиции присоединились еще и медики.

При этом некий медиаменеджер приемной Сергея Березенко в Чернигове, Владимир Лысенко, назвал сегодняшние события провокацией, а обвинения в подкупе – выдумками психов.

«Совершенно надуманная история. Мужчина, который утверждает, что мы давали ему какие-то деньги, психически больной», – прокомментировал он.

В то же время на вопрос журналистов, почему полицейских не пустили в приемную еще утром, во время первого вызова, медиаменеджер долго ответить не мог. После минутного молчания он сообщил, что, мол, заперли офис, потому что у полицейских не было при себе решения суда.

Впрочем, по словам главного специалиста сектора коммунальной полиции в Черниговской области Натальи Реберг, это не является оправданием, чтобы препятствовать работе правоохранительных органов.

«Уже неоднократно жители города вызывали работниковполиции к приемной Сергея Березенко, сообщая о скупке голосов. Во время первого визита мы зафиксировали, как из закрытого офиса, куда не пустили наряд, выпускали людей. При этом один из работников приемной злостно препятствовал работе полицейских. По этому факту уже открыто уголовное производство», – отметила Наталья Реберг.

Комментируя сегодняшний инцидент в Чернигове, представители «Национального Корпуса» пообещали и впредь следить за ситуацией, чтобы предотвратить фальсификации и подкуп избирателей накануне второго тура президентских выборов 21 апреля. Они также подчеркнули, что Сергей Березенко является одним из ключевых организаторов «сеток» для скупки голосов за Петра Порошенко, которые сейчас действуют во всех регионах Украины.

«Мы добьемся, чтобы Сергей Березенко ответил за свои действия. Независимо от итогов этих выборов мы не позволим ему избежать законного наказания. Место «барыг Порошенко» – в тюрьме», – заявили в «Национальном Корпусе».

Отметим, что Сергей Березенко является действующим депутатом Верховной Рады Украины. В 2014 году Петр Порошенко назначил его руководителем Госуправления делами, а в 2015 году Березенко стал народным депутатом, будучи избранным по одномандатному мажоритарному округу в Чернигове. По информации СМИ, в ходе той кампании его неоднократно обвиняли в подкупе избирателей, использовании админресурса и других нарушениях избирательного законодательства Украины. По свидетельству местных жителей, такого масштабного использования админресурса не было ни при одном из предыдущих президентов Украины.

Значительная часть политической карьеры Сергея Березенко связана с работой замом столичного городского головы Леонида Черновецкого и депутатством в Киевсовете от Блока Леонида Черновецкого. В команду Порошенко Березенко попал по протекции экс-главы Винницкой области, лидера партии «Собор» Анатолия Матвиенко.

Сегодня Березенко негласно курирует работу местных штабов Порошенко, а также деятельность региональных «сеток» для скупки голосов в пользу нынешнего президента.