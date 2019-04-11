"Нацкорпус" виявив підкуп виборців у Чернігові в громадській приймальні Березенка

У Чернігові працівників громадської приймальні народного депутата з БПП Сергія Березенка викрили в можливому підкупі виборців на користь чинного президента Петра Порошенка. На гарячому працівників офісу спіймали представники політичної партії «Національний Корпус», повідомляється у випуску новин на регіональному телеканалі «ЮА. Чернігів».

У новостійному сюжеті повідомляється, що сьогодні, 11 квітня, до громадської приймальні Сергія Березенка в Чернігові поліція приїжджала двічі. Вперше працівники правоохоронних органів прибули туди вранці, реагуючи на дзвінок аноніма, який повідомив, що в офісі народного депутата організували скупку голосів за Петра Порошенка. Однак тоді поліцейських у приміщення не пустили, закривши всі двері зсередини.

Вдруге поліцейських викликали до чернігівського офісу одіозного нардепа вже по обіді – близько 15:00. Причому цього разу дзвінок надійшов уже від самих працівників приймальні, які повідомили, що до них у приміщення увірвалися невідомі і перешкоджають їхній роботі.

Пізніше з’ясувалося, що «невідомими» виявилися представники чернігівського штабу політичної партії «Національний Корпус», які після невдалої ранкової спроби поліцейських зафіксувати факт підкупу виборців в офісі Березенка вирішили самостійно перевірити інформацію, що надійшла.

«Нам уже не вперше повідомляють про масову скупку голосів у Чернігові на користь чинного президента. Тому, отримавши таке повідомлення в черговий раз, ми вирішили виїхати на місце подій і переконатися в достовірності таких звинувачень особисто. Біля громадської приймальні ми зустріли чоловіка, який стверджував, що в офісі народного депутата Березенка йому обіцяли заплатити 1000 гривень за агітацію за Петра Порошенка, однак обдурили і дали тільки 500 гривень. Зрозуміло, під «агітацією» варто розуміти саме підкуп цього виборця. Коли ми увійшли до приміщення, помічники Сергія Березенка все заперечували. З нашого боку жодних агресивних дій не було, проте вони викликали поліцію. Після приїзду правоохоронців чоловік, з яким нам вдалося поспілкуватися, відразу написав заяву про підкуп. Як буде розвиватися ситуація далі, ми простежимо», – розповів журналістам глава чернігівського штабу політичної партії «Національний Корпус»Олександр Тарнавський.

Відзначимо, що під час другого візиту поліцейські опитали працівників приймальні: зокрема, помічницю Сергія Березенка – Оксану Прихожай. У ході бесіди з представниками правоохоронних органів жінка всі звинувачення в підкупі жителів Чернігова заперечувала.

Повідомляється, що пізніше помічниці Березенка навіть стало зле: у неї нібито піднявся тиск, через що до присутньої в офісі поліції приєдналися ще й медики.

При цьому якийсь медіаменеджер приймальні Сергія Березенка в Чернігові, Володимир Лисенко, назвав сьогоднішні події провокацією, а звинувачення в підкупі – вигадками психів.

«Абсолютно надумана історія. Чоловік, який стверджує, що ми давали йому якісь гроші, психічно хворий», – прокоментував він.

У той же час на запитання журналістів, чому поліцейських не пустили до приймальні ще вранці, під час першого виклику, медіаменеджер довго відповісти не міг. Після хвилинного мовчання він повідомив, що, мовляв, замкнули офіс, тому що у поліцейських не було при собі рішення суду.

Утім, за словами головного спеціаліста сектору комунальної поліції в Чернігівській області Наталії Реберг, це не є виправданням, щоб перешкоджати роботі правоохоронних органів.

«Уже неодноразово жителі міста викликали працівників поліції до приймальні Сергія Березенка, повідомляючи про скупку голосів. Під час першого візиту ми зафіксували, як із зачиненого офісу, куди не пустили наряд, випускали людей. При цьому один із працівників приймальні злісно перешкоджав роботі поліцейських. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження», – зазначила Наталія Реберг.

Коментуючи сьогоднішній інцидент у Чернігові, представники «Національного Корпусу» пообіцяли і надалі стежити за ситуацією, щоб запобігти фальсифікаціям і підкупу виборців напередодні другого туру президентських виборів 21 квітня. Вони також підкреслили, що Сергій Березенко є одним із ключових організаторів «сіток» для скупки голосів за Петра Порошенка, що зараз діють у всіх регіонах України.

«Ми доб’ємося, щоб Сергій Березенко відповів за свої дії. Незалежно від підсумків цих виборів ми не дозволимо йому уникнути законного покарання. Місце «бариг Порошенка» – у в’язниці», – заявили в «Національному Корпусі».

Нагадаємо, що Сергій Березенко є чинним депутатом Верховної Ради України. У 2014 році Петро Порошенко призначив його керівником Держуправління справами, а в 2015 році Березенко став народним депутатом, будучи обраним по одномандатному мажоритарному округу в Чернігові. За інформацією ЗМІ, в ході тієї кампанії його неодноразово звинувачували в підкупі виборців, використанні адмінресурсу та інших порушеннях виборчого законодавства України. За свідченням місцевих жителів, такого масштабного використання адмінресурсу не було при жодному з попередніх президентів України.

Значна частина політичної кар’єри Сергія Березенкапов’язана з роботою заступником столичного міського голови Леоніда Черновецького і депутатством у Київраді від Блоку Леоніда Черновецького. До команди ПорошенкаБерезенко потрапив за протекцією екс-голови Вінницької області, лідера партії «Собор» Анатолія Матвієнка.

Сьогодні Березенко негласно займається роботою місцевих штабів Порошенка, а також діяльністюрегіональних «сіток» для скупки голосів на користь нинішнього президента.