"Нацкорпус" провел митинг в Харькове

"Национальный Корпус" провел митинг в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на активистов Харькова, среди которых "Нацкорпус".

Как сообщили активисты, 27 апреля 2014 года в Харькове в "Общем марше" впервые прозвучал боевой лозунг-припевка "ПТН ХЛО" против вождя и монополиста власти Российской Федерации - Владимира Путина. Ровно 5 лет исполнилось с момента открытого протеста харьковчан и украинцев против российской агрессии.

Причиной создания подобной припевки, которая стала настоящей интернет-сенсацией и международным мемом, стала агрессивная политика власти Российской Федерации по отношению к Украине, их попытки оккупировать территорию страны, нарушить целостность и суверенитет украинского государства.

Участниками подобных маршей протеста ежегодно становятся несколько тысяч украинцев. Большая часть активистов марша "ПТН ХЛО" за эти пять лет были активными участниками боевых действий. Активисты отмечают, что марш не нес и не несет в себе развлекательный характер, поскольку "несмотря на успешную оборону страны, достойные сыны и дочери Украины похоронены". В неравном бою они упали за целостность, самобытность и независимость своей страны.

Участники марша еще 5 лет назад, рискуя своей свободой и жизнью, не побоялись выйти на улицы Харькова и открыто заявить о своем осуждении политики прежде братского государства. Активисты публично осудили Владимира Путина и, через считанные дни, в знак поддержки украинцев, подобные марши протеста прошли во многих городах мира. В частности, в США (Лос-Анджелес), Боливии, Монако, Исландии, Японии, Вьетнаме, Португалии, Италии (Рим), Чехии (Прага) и, как это ни парадоксально, в России (Москва, на Манежной площади под Московским Кремлем).

Подобная поддержка со стороны мирового сообщества стала индикатором отношения мира по отношению к российским агрессорам.

Символическим для участников акции является то, что проведением этого марша в течение пяти лет занимаются люди, которые не понаслышке знают, что такое война с русскими оккупантами. Вернувшись с фронта, они выражают желание бороться с внутренним врагом, с теми, кто поддерживает и принимает как должное политику российских властей в отношении Украины.

Участники марша - это в первую очередь воины, которые не боятся заявить о своей силе перед лицом врага, который значительно превосходит территориально и численно.

Одним из главных организаторов марша выступает политическая сила, созданная 4 года назад народным депутатом и экс-командиром добровольческого полка "Азов" Андреем Билецким. Вышеуказанная политическая сила включает: гражданский корпус "Азов", украинскую националистическую партию (с 2015 г. по 2016 - "Патриот Украины", с 14 октября 2016 года - "Национальный Корпус") и гражданское молодежное формирование "Национальные дружины".

У истоков марша среди представителей "Нацкорпуса", которые сначала выражали свое критическое отношение и открытое осуждение политики российских властей, находились Константин Немичев - председатель Харьковского отделения "Нацкорпуса", активный участник "Революции достоинства", участник боевых действий, а также Максим Жорин - экс-командир полка "Азов", председатель межобластного объединения Терен Восток "Нацкорпуса".

По словам активистов, "именно благодаря "Национальному Корпусу", который назывался еще "Патриот Украины", 14 марта 2014 произошло вооруженное противостояние с пророссийскими активистами". Впоследствии российский, ныне ликвидированный, боевик "Моторола" признался, что потерпел поражение в борьбе за Харьков. Таким образом, среди Восточной части Украины, только Харьков так и остался украинским городом. Представители политической партии "Национальный Корпус" первыми вызывают общественный резонанс по поводу пророссийской агрессии и внутренней коррупции.

По словам активистов, подобные марши - это, прежде всего, не попытка оскорбить и высмеять главу государства-соседа. Эти марши - это "противостояние во имя целостности и независимости своего государства, это осуждение украинофобной политики, это указание реальных территориальных границ страны, это протест против геноцида украинской нации".