"Нацкорпус" провів мітинг в Харкові

"Національний Корпус" провів мітинг у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на активістів Харкова, серед яких "Нацкорпус".

Як повідомили активісти, 27 квітня 2014 року в Харкові у "Спільному марші" вперше пролунало бойове гасло-приспівка "ПТН ХЛО" проти вождя і монополіста влади Російської Федерації Володимира Путіна. Рівно 5 років виповнилося з моменту відкритого протесту харків'ян і українців проти російської агресії.

Причиною створення подібної приспівки, яка стала справжньою інтернет-сенсацією і міжнародним мемом, стала агресивна політика влади Російської Федерації по відношенню до України, її намагання окупувати територію країни, порушити цілісність та суверенітет української держави.

Учасниками подібних маршів протесту щорічно стають кілька тисяч українців. Велика частина активістів маршу "ПТН ХЛО" за ці п'ять років були активними учасниками бойових дій. Активісти зазначають, що марш не ніс і не несе в собі розважальний характер, оскільки "незважаючи на успішну оборону країни, гідні сини і дочки України поховані". У нерівному бою вони впали за цілісність, самобутність і незалежність своєї країни.

Учасники маршу ще 5 років тому, ризикуючи своєю свободою і життям, не побоялися вийти на вулиці Харкова і відкрито заявити про своє засудження політики да цього братської держави. Активісти публічно засудили Володимира Путіна і через лічені дні, в знак підтримки українців, подібні марші протесту пройшли в багатьох містах світу. Зокрема, у США (Лос-Анджелес), Болівії, Монако, Ісландії, Японії, В'єтнамі, Португалії, Італії (Рим), Чехії (Прага) і, як це ні парадоксально, в Росії (Москва, на Манежній площі під Московським Кремлем).

Така підтримка з боку світової спільноти стала індикатором ставлення світу по відношенню до російського агресора.

Символічним для учасників акції є те, що проведенням цього маршу протягом п'яти років займаються люди, які не з чуток знають, що таке війна з російськими окупантами. Повернувшись з фронту, вони висловлюють бажання боротися з внутрішнім ворогом, з тими, хто підтримує і приймає як належне політику російської влади щодо України.

Учасники маршу - це в першу чергу воїни, які не бояться заявити про свою силу перед лицем ворога, який значно перевершує територіально і чисельно.

Одним з головних організаторів маршу виступає політична сила, створена 4 роки тому народним депутатом і екс-командиром добровольчого полку "Азов" Андрієм Білецьким. Вищевказана політична сила включає: громадянський корпус "Азов", українську націоналістичну партію (з 2015 р. по 2016 - "Патріот України", з 14 жовтня 2016 року - "Національний Корпус") і цивільне молодіжне формування "Національні дружини".

Біля витоків маршу серед представників "Нацкорпуса", які спочатку висловлювали своє критичне ставлення і відкрите засудження політики російської влади, перебували Костянтин Немічев - голова Харківського відділення "Нацкорпуса", активний учасник "Революції гідності", учасник бойових дій, а також Максим Жорін - екс-командир полку "Азов", голова міжобласного об'єднання Терен Схід "Нацкорпуса".

За словами активістів, "саме завдяки "Національному Корпусу", який називався ще "Патріот України", 14 березня 2014 відбулося збройне протистояння з проросійськими активістами". Згодом російський, нині ліквідований, бойовик "Моторола" зізнався, що зазнав поразки в боротьбі за Харків. Таким чином, у Східній частині України, тільки Харків так і залишився українським містом. Представники політичної партії "Національний Корпус" першими викликають суспільний резонанс з приводу проросійської агресії та внутрішньої корупції.

За словами активістів, подібні марші - це, перш за все, не спроба образити і висміяти главу держави-сусіда. Ці марші - це "протистояння в ім'я цілісності і незалежності своєї держави, це засудження українофобною політики, це вказівка реальних територіальних кордонів країни, це протест проти геноциду української нації".