"Нацкорпус" провел акцию протеста возле имений Порошенко и Гладковского в Испании

Представители "Национального корпуса" обнародовали видеоролик, в котором показали зарубежные поместья предположительно президента Украины Петра Порошенко и одного из организаторов коррупционной схемы в "Укроборонпроме". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал политсилы в Youtube.

Согласно данным "Нацкорпуса", роскошный дом президента в Испании находится буквально рядом с семейной усадьбой ныне уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

По информации активистов, оба дома – Петра Порошенко и Олега Гладковского – находятся на юге Испании, в небольшом городке Аталая-Исдабе. Усадьбы расположены в элитном районе, где стоимость недвижимости считается одной из самых дорогих не только в Испании, но и на территории всей Европы.

Активисты провели акцию у дома президента, общая площадь которого, по их информации, составляет почти 1254 квадратных метра. В частности, на заборе усадьбы они разместили плакаты с надписями "Грабят" и "Будь ответственным. Держи слово" (Be responsible. Keep your word). Также представители "Национального корпуса" нарисовали на асфальте напротив имения изображение свиньи и оставили надпись "Мародер".

При этом приблизиться к семейной усадьбе Гладковского активистам не удалось, так как она находится на постоянно охраняемой территории. Попытка передать Олегу Гладковскому игрушечного поросенка через охранника также оказалась безуспешной. После недолгой словесной перепалки со стражами элитной недвижимости представителей "Нацкорпуса" вынудили уйти.

Комментируя видеоролик, в "Нацкорпусе" отметили, что провели эту акцию протеста, чтобы показать обычным людям, "как роскошествуют украинские чиновники и президент Петр Порошенко, в то время как на Востоке страны идет война".

"Пусть все украинцы увидят, на что тратятся украденные у оборонки деньги: на развитие заморских владений. Порошенко построил двухэтажную виллу на 1254 квадратных метров с бассейном, а вокруг нее – еще 26 соток земли. Неплохо вам живется, Петр Алексеевич", – заявили представители политической партии.

После обнародования видеозаписи в "Нацкорпусе" пообещали, что это не последняя подобная акция протеста и фигурантам коррупционного скандала в "Укроборонпроме" не удастся скрыться от справедливого наказания ни в Украине, ни за рубежом.

Как известно, об имении Порошенко в Испании, возле которого накануне активисты "Национального корпуса" провели свою акцию, ранее сообщали и журналисты программы "Гроші". По их информации, этот элитный объект недвижимости президент якобы долго пытался скрыть и не вносил его в свою декларацию.